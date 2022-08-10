Fenerbahçe, çalınan YouTube hesabını geri almayı başardı

Fenerbahçe Spor Kulübü YouTube hesabı dün akşam saatlerinde hacklendi. Bunun ardından profil resmi değiştirildi. Ayrıca isim olarak da Fenerbahçe SK yerine Andrew Tate yazıldı. Olaydan birkaç dakika sonra ise sayfada bulunan tüm videoların kaldırıldığı görüldü.

40 DAKİKA SONRA HESAP KURTARILDI

Fenerbahçe'nin YouTube hesabı saat 21'e yaklaşırken hacklendi. Olaydan yaklaşık olarak 40 dakika sonra ise değiştirilen isim ve fotoğrafın kaldırılarak eski haline getirildiği görüldü. Bu nedenle kulübün hesabı geri almayı başardığını söyleyebiliriz.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yaptı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe YouTube resmî hesabımız bu akşam saat 20:52'de 12 dakika süre ile erişime engellenmiştir.

YouTube Global ve YouTube Türkiye ekipleriyle yapılan görüşmeler sonucunda;

Dünya genelinde benzer birkaç büyük hesapta daha aynı problemin yaşandığı öğrenilmiş; hesabımız kontrolümüz altına alınmıştır.

Sorunun kaynağı ile ilgili detaylı araştırma YouTube ekipleri tarafından Kulübümüz ile koordineli olarak devam ettirilmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."