Fenerbahçe, çalınan YouTube hesabını geri almayı başardı - Son Dakika
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Fenerbahçe, çalınan YouTube hesabını geri almayı başardı

10.08.2022 08:51
Fenerbahçe, çalınan YouTube hesabını geri almayı başardı

Fenerbahçe Spor Kulübü YouTube sayfası dün akşam akşam saatlerinde bilgisayar korsanları tarafından hacklendi. bilgisayar korsanlarının saldırısına maruz kalan hesabın ismi değiştirildi. Ayrıca içerisinde bulunan tüm videolar da silindi. YouTube yönetimiyle iletişime geçen Fenerbahçe dijital ekibi hesabı, bir süre sonra geri alarak ismini eski haline çevirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Spor Kulübü YouTube hesabı dün akşam saatlerinde hacklendi. Bunun ardından profil resmi değiştirildi. Ayrıca isim olarak da Fenerbahçe SK yerine Andrew Tate yazıldı. Olaydan birkaç dakika sonra ise sayfada bulunan tüm videoların kaldırıldığı görüldü.

Fenerbahçe, çalınan YouTube hesabını geri almayı başardı

40 DAKİKA SONRA HESAP KURTARILDI

Fenerbahçe'nin YouTube hesabı saat 21'e yaklaşırken hacklendi. Olaydan yaklaşık olarak 40 dakika sonra ise değiştirilen isim ve fotoğrafın kaldırılarak eski haline getirildiği görüldü. Bu nedenle kulübün hesabı geri almayı başardığını söyleyebiliriz.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yaptı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe YouTube resmî hesabımız bu akşam saat 20:52'de 12 dakika süre ile erişime engellenmiştir.

YouTube Global ve YouTube Türkiye ekipleriyle yapılan görüşmeler sonucunda;

Dünya genelinde benzer birkaç büyük hesapta daha aynı problemin yaşandığı öğrenilmiş; hesabımız kontrolümüz altına alınmıştır.

Sorunun kaynağı ile ilgili detaylı araştırma YouTube ekipleri tarafından Kulübümüz ile koordineli olarak devam ettirilmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, çalınan YouTube hesabını geri almayı başardı - Son Dakika

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