Fenerbahçe Stadyumunu Yeniliyor - Son Dakika
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Fenerbahçe Stadyumunu Yeniliyor

Fenerbahçe Stadyumunu Yeniliyor

Fenerbahçe, stadyum modernizasyonuna geçerken uluslararası isim sponsorluğu hedefliyor.

02.11.2024 12:16
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Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, stadyumda kapsamlı bir yenileme çalışmasına girdiklerini ifade ederek, "Uluslararası arenada yankı uyandıracak bir stadyum isim sponsorluğunu hedefliyoruz" dedi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor. Toplantıda konuşma yapan Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, "Ülker ile mevcut stadyum isim sözleşmemiz sezon sonunda sona erecek. İsim sponsoru çalışmaları başlamış olup 4 büyük global ajans ile anlaştık. Dünya çapında güçlü markalarla iş birliği görüşmelerine başladık. Uluslararası arenada yankı uyandıracak bir stadyum isim sponsorluğunu hedefliyoruz. Bu hepimizin önem verdiği ana odak konumuz. Camiamıza güzel haberler vereceğiz. Fenerbahçe'nin sponsorluk anlaşmaları tertemiz, yasal ve helal kazanç kaynaklıdır. Ancak üzülerek görüyoruz ki bazı rakiplerimiz bu konularda oldukça iki yüzlü tavır sergiliyor. Rakiplerimizden bir tanesi formasına illegal bir bahis şirketinin reklamını alarak büyük bir skandala imza attı. Bu durum kamuoyunda ciddi bir infiale yol açtı. Ancak ve ne yazık ki konu gündeme geldiğinde çelişkili ve birbirini tutmayan açıklama yaparak konuyu başka yerlere çekmeye çalıştılar. Manipülasyon çalışmasına girdiler. Bu durum onların çaresizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Fenerbahçe olarak her zaman hukukun, şeffaflığın ve ahlakın çizdiği sınırlar içerisinde yürümeye devam edeceğiz. Çünkü biz her alanda dürüstlüğü, yasal yollarla kulübümüzü yüceltmeyi ilke edindik. Bu konuda rakiplerimizin sergilediği istikrarlı duruşsuzluk tavrını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" diye konuştu.

"Stadyumda kapsamlı yenileme sürecine adım attık"

Kızılhan, stadyumunun aydınlatma ve ses sistemleri ilgili bilgiler vererek şunları söyledi:

"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi modernizasyonu için kapsamlı yenileme sürecine adım attık. Yaz boyunca titizlikle sürdürülen ön hazırlıkların ardından stadyumumuzun altyapısını geleceğe taşıyacak çalışmalar için düğmeye bastık. Yenileme projemiz aydınlatma ve ses sistemleri olmak üzere iki ana başlık altında yürütülüyor. Aydınlatma sisteminde köklü bir değişiklik yapıyoruz. Ses sistemlerinde ise Türkiye'nin önde gelen firmalarından biriyle iş birliğine gidiyoruz ve stadyumumuzu en ileri teknoloji ile donatıyoruz. Taraftarlarımızın maç atmosferini en ileri seviyede yaşamaları için dünyaca ünlü bir marka kullanacağız. Ayrıca stadımızla ilgili önemli adımlardan biri tribünlerimiz için çalışmalarımız konusunda; ayakta tribün düzenlemesi ve açılır-kapanır koltuk seçenekleri gibi uygularımızda çalışmalarımızı tamamladık. Bu yenilikleri harekete geçirmek için yetkili mercilerden gerekli izinlerin gelmesini bekliyoruz. Amacımız Ülker Stadyumu'nu taraftarımıza daha modern, daha etkileyici bir deneyim sunan bir spor kompleksi haline getirmek." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Burak Kızılhan, Fenerbahçe, Futbol, Hukuk, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Stadyumunu Yeniliyor - Son Dakika

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