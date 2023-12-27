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Fenerbahçe, Süper Kupa hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Süper Kupa hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa maçının İstanbul etabını tamamlayarak Suudi Arabistan'a hareket etti.

Fenerbahçe, Süper Kupa hazırlıklarını tamamladı
27.12.2023 - 16:10,
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Fenerbahçe, 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'da Galatasaray ile oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının hazırlıklarının İstanbul etabını bugün öğlen saatlerinde yaptığı idmanla tamamladı.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan sarı-lacivertliler, yarın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a hareket edecek.

Süper Kupa maçı, 29 Aralık 2023 Cuma günü TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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