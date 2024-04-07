TFF Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe, Şanlıurfa'da karşılaştı. Sarı-kırmızılılar 1. dakikada gol attıktan sonra sarı-lacivertli futbolcular sahadan çekildi. Maçla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.
Maçtan dakikalar
1. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın uzun pasında defansın arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz'ın indirdiği topu alan Mauro Icardi'nin sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Serkan Olguncan
Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi
Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Wilfried Zaha, Tete, Hakim Ziyech, Tanguy Ndombele, Serge Aurier, Carlos Vinicius
Teknik Direktör: Okan Buruk
Fenerbahçe: Furkan Onur Akyüz, Mustafa Emir Akyıldız, Efekan Karayazı, Yusuf Akçiçek, Ümitcan Okan, Muhammet İmre, Görkem İbrahim Demirel, Kerem Kayaarası, Muhammet Zeki Dursun, Emirhan Arkutcu, Çağrı Fedai
Yedekler: Muhammed Doğukan Demir, Mehmet Can Gülerer, Samet Seymen Sargın, Yiğit Epözdemir
Teknik Sorumlu: Zeki Murat Göle
Gol: Mauro Icardi (dk. 1) (Galatasaray) - ŞANLIURFA
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Süper Kupa Maçında Sahadan Çekildi - Son Dakika
A Milli Kadın Hentbol Takımı, bugün Sırbistan'ı 30-22 mağlup olmasına rağmen grubunu üçüncü sırada tamamladı. Milliler, en iyi grup üçüncüleri arasında yer alarak tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.
Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova'da öğrencilerle bir araya geldiği iftarda 45 öğrenciyi İstanbul'a gezi ve futbol maçına göndereceklerini belirtti. Vali Çelik, öğrencilerle yapılan sohbetlerin ardından mayısın sonunda İstanbul gezisi düzenleneceğini ve istedikleri futbol kulübünün maçına götürüleceklerini söyledi.
2023 Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa maçı, Fenerbahçe'nin U-19 takımının sahadan çekilmesiyle 2. dakikada sona erdi. Fenerbahçe'nin çekilmesinin ardından Galatasaraylı futbolcular sahada kalmaya devam etti ve kendi aralarında maç yaptılar.
2023 Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe, mücadelenin 3. dakikasında sahadan çekildi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı ziyaret etti. Ziyarette TFF yönetim kurulu üyeleri de yer aldı. Büyükekşi, Süper Kupa maçı hazırlıkları kapsamında yapılan çalışmalardan dolayı Vali Hasan Şıldak'a teşekkür etti. Büyükekşi, Vali Şıldak'a 63 numaralı A Milli Takım forması, Vali Şıldak da Büyükekşi'ye vazo hediye etti.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Şanlıurfa'daki Süper Kupa maçında tribünlerden 'Ali Koç dışarı!' sesleri yükseldi. O anlar ise saniye saniye kameraya yansırken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da tribünde görüntülendi.
Sizin düşünceleriniz neler ?