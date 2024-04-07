Fenerbahçe, Süper Kupa Maçında Sahadan Çekildi - Son Dakika
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Fenerbahçe, Süper Kupa Maçında Sahadan Çekildi

Fenerbahçe, Süper Kupa Maçında Sahadan Çekildi

TFF Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta Fenerbahçe futbolcuları, Galatasaray'ın 1. dakikada attığı golün ardından sahadan çekildi. Maçın sonucu ve alınacak kararlar Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanacak.

07.04.2024 21:42
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TFF Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe, Şanlıurfa'da karşılaştı. Sarı-kırmızılılar 1. dakikada gol attıktan sonra sarı-lacivertli futbolcular sahadan çekildi. Maçla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

Maçtan dakikalar

1. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın uzun pasında defansın arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz'ın indirdiği topu alan Mauro Icardi'nin sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Serkan Olguncan

Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Wilfried Zaha, Tete, Hakim Ziyech, Tanguy Ndombele, Serge Aurier, Carlos Vinicius

Teknik Direktör: Okan Buruk

Fenerbahçe: Furkan Onur Akyüz, Mustafa Emir Akyıldız, Efekan Karayazı, Yusuf Akçiçek, Ümitcan Okan, Muhammet İmre, Görkem İbrahim Demirel, Kerem Kayaarası, Muhammet Zeki Dursun, Emirhan Arkutcu, Çağrı Fedai

Yedekler: Muhammed Doğukan Demir, Mehmet Can Gülerer, Samet Seymen Sargın, Yiğit Epözdemir

Teknik Sorumlu: Zeki Murat Göle

Gol: Mauro Icardi (dk. 1) (Galatasaray) - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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