Fenerbahçe, Süper Kupa maçının tatil edilmesinin ardından Şanlıurfa\'dan ayrıldı

2023 Turkcell Süper Kupa maçının tatil edilmesinin ardından Fenerbahçe kafilesi, Şanlıurfa'dan ayrıldı.
Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda Galatasaray Süper Kupa mücadelesine katılmak üzere kente gelen sarı-lacivertli ekip, otobüsle GAP Havalimanı'na yoğun güvenlik önlemi altında geldi.
Özel uçakla kentten ayrılan kafilede futbolcuların yanı sıra Kulüp Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.
Kafileyi, taraftar grupları da uğurladı.
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Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesinin ardından tatil edilen Süper Kupa maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Timur, futboldaki gerginliğin bitmesi ve şeffaflığın ön planda olması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye Futbol Federasyonu'nu birçok kez istifaya çağırdıklarını belirtti. Ayrıca sosyal medya paylaşımları hakkında yapılanmanın araştırılması gerektiğini söyledi ve gerginliğin azaltılması için herkesin çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.
Fenerbahçe'nin sahadan çekildiği Süper Kupa maçı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Galatasaray AŞ Başkanvekili Erden Timur, sarı-lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç'un olağanüstü genel kurulda söylediği "Her gece yatarken bizi düşün." sözlerine ilişkin konuştu. Muhabirin, Ali Koç'un sözleriyle ilgili "Rahat uyuyor musunuz?" şeklindeki sorusuna yanıt veren Timur, "Çok rahat uyuyorum." dedi.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ın 1-0 öne geçtiği maçın 4. dakikasında Fenerbahçe sahadan çekildi. Maçın ardından Galatasaray takımı çift kale maç yaptıktan sonra takım otobüsüyle stattan ayrıldı. Taraftarlar ise futbolculara ve teknik direktör Okan Buruk'a yoğun ilgi gösterdi.
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