Fenerbahçe, Süper Lig'e galibiyetle başladı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Süper Lig'e galibiyetle başladı

Fenerbahçe, Süper Lig\'e galibiyetle başladı

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonuna 3 puanla başladı. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, galibiyeti Edin Dzeko'nun golüyle elde etti.

10.08.2024 23:55
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 2024-2025 sezonuna 3 puanla başladı.

2023-2024 sezonunu 99 puan ve 27 maçlık yenilmezlik serisiyle kapatan Fenerbahçe, yeni sezona da galibiyetle başladı. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor'u konuk ederken sahadan 1-0 galip ayrıldı. Teknik Direktör Jose Mourinho, ligde ilk maçına çıkarken galibiyeti getiren gol Edin Dzeko'nun ayağından geldi.

Sarı-lacivertlilerde yeni transferlerden Allan Saint-Maximin 11'de başlarken 76 dakika sahada kaldı. Youssef En-Nesyri 76, Oğuz Aydın ise 89. dakikada oyuna dahil oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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