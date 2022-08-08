Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor'u ağırlıyor! İlk 11'ler açıklandı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor'u ağırlıyor! İlk 11'ler açıklandı

08.08.2022 20:45

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, Ümraniyespor'u konuk ediyor. Ülker Stadyumu'nda 21.45'te başlayacak ve Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

Jorge Jesus yönetiminde Süper Lig'de ilk maçına çıkacak Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda ligin yeni ekibi Ümraniyespor'u konuk ediyor.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, zorlu mücadelede sakatlık sebebiyle 5 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertli ekibin cumartesi günkü idmanda bireysel çalışan İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra, sakatlıkları süren yeni transfer Joao Pedro, Serdar Aziz ve Nazım Sangare'nin maçın kadrosunda olması beklenmiyor.

ÜMRANİYESPOR, SÜPER LİG'DE İLK MAÇINA ÇIKIYOR

Süper Lig'in yeni İstanbul ekiplerinden Ümraniyespor da, ligdeki ilk heyecanını Fenerbahçe karşısında yaşayacak. Ümraniyespor, geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de 70 puan toplarken, aynı puana sahip lider MKE Ankaragücü'nün ardından 2. sırada yer alarak bu sezon için Süper Lig'de mücadele etme hakkı elde etmişti. Kırmızı-beyazlı takım, son olarak Hatayspor'da forma giyen 28 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Sackey ve Bursaspor'dan transfer edilen 27 yaşındaki sol bek Onur Atasayar ile 1+1 yıllık sözleşme imzalarken, 21 yaşındaki Gürcü orta saha Gagnidze'yi ise satın alma opsiyonuyla kiralayarak kadrosunu güçlendirdi.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Gustavo, Szalai, Luan Peres, Arao, Emre Mor, Lincoln Henrique, Rossi, Joshua King, Valencia.

Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz, Geraldo, Mrsic, Durel, Del Valle, Bettaieb

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor'u ağırlıyor! İlk 11'ler açıklandı - Son Dakika
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