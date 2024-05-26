İstanbulspor'u 6-0 yenen Fenerbahçe, ligi 2. bitirdi - Son Dakika
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İstanbulspor'u 6-0 yenen Fenerbahçe, ligi 2. bitirdi

İstanbulspor\'u 6-0 yenen Fenerbahçe, ligi 2. bitirdi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında İstanbulspor'u Ülker Stadı'nda ağırladı ve maçı 6-0 kazandı. Fenerbahçe'nin gollerini Edin Dzeko, Szymanski, Tadic, Osayi-Samuel, Serdar Dursun ve Joshua King attı. Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligi 2. sırada bitirdi.

26.05.2024 20:42
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında İstanbulspor'u ağırladı. Ülker Stadı'nda oynanan maçı sarı-lacivertliler 6-0 gibi farklı bir skorla kazandı. Kanarya, Galatasaray'ın Konyaspor'u 3-1 mağlup etmesiyle ligi ikinci bitirdi.

GOLLER 6 FARKLI İSİMDEN

Fenerbahçe'nin gollerini 8. dakikada Edin Dzeko, 15. dakikada Szymanski, 36. dakikada Tadic,66. dakikada Osayi-Samuel, 76. dakikada Serdar Dursun ve 78. dakikada Joshua King kaydetti.

İstanbulspor'u 6-0 yenen Fenerbahçe, ligi 2. bitirdi

99 PUAN ŞAMPİYONLUĞA YETMEDİ

Sarı-lacivertliler, ligdeki 38 maçta 31 galibiyet alırken 6 kez de berabere kaldı. Sadece 1 kez Trabzonspor'a mağlup olan Kanarya, 99 puan toplamasına rağmen ligi ikinci bitirdi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Trendyol Süper Lig, Serdar Dursun, İstanbulspor, Joshua King, Ülker Stadı, Edin Dzeko, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbulspor'u 6-0 yenen Fenerbahçe, ligi 2. bitirdi - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • fatih onat: atın istediğiniz kadar şampiyon yine biz 21 26 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü: Ermenispor 2. Oldu 14 21 Yanıtla
  • Vedat Doğangüzel: Tarihimizin en kötü sezonunda 1 tane kupamız var. Gs yi yenip ikinciyi alıcaz. Geçmiş olsun.. 8 6 Yanıtla
    Ali Arat: alirsin ba ba yi 2 0
  • Felsefi Sözler: 99 puan 100 değil 5 0 Yanıtla
  • Ali Arat: sevinin kuslar ikinci oldunuz. 3 0 Yanıtla

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