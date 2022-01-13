Fenerbahçe taktik çalıştı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21'nci haftasında cumartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başladı. Taktiksel çalışmalarla süren antrenman, çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla tamamlandı.Öte yandan Altay Bayındır, günü bireysel çalışmayla tamamladı.
Kaynak: DHA
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