Fenerbahçe taktik çalıştı - Son Dakika
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Fenerbahçe taktik çalıştı

08.04.2022 20:27
Fenerbahçe taktik çalıştı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.Sarı lacivertliler, derbi hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.


- İstanbul
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Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe taktik çalıştı - Son Dakika


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