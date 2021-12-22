Fenerbahçe taraftarı isyan etti! Ali Koç döneminde böyle tepki görülmedi

Fenerbahçe'de kötü gidiş Vitor Pereira'yla yolların ayrılmasının ardından da devam ediyor. Sarı-lacivertliler maçın büyük bölümünü 9 kişi oynayan Fatih Karagümrük'ü devirmeyi başaramadı. Karşılaşma sonunda Fenerbahçe taraftarı isyan bayrağını açtı.

"REZALET"

Başkan Ali Koç'u sosyal medyada istifaya davet eden Fenerbahçe taraftarı, yaşananları "Rezalet" olarak nitelendirdi. Taraftarlar oldukça öfkeli olduklarını gözler önüne seren paylaşımlarda bulunurken özellikle Twitter'da Ali Koç'a her zamankinden daha büyük tepki var.