Fenerbahçe taraftarı yıldız ismi hedef aldı: Böyle oynayacaksa forma giymesin

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında Sturm Graz'ı Anderson Talisca ve Mason Greenwood'un golleriyle 2-0 mağlup ederek rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti.

Karşılaşmada yaşanan Jayden Oosterwolde sakatlığı ve yerine oyuna giren Archie Brown'un performansı ise maçın en çok konuşulan konularından biri oldu.

OOSTERWOLDE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Mücadelenin 28. dakikasında Jayden Oosterwolde, herhangi bir rakip müdahalesi olmadan yerde kaldı. Sakatlığı nedeniyle büyük üzüntü yaşayan Hollandalı futbolcu gözyaşlarını tutamazken, sedyeyle oyun alanını terk etti. Oosterwolde'nin yerine Archie Brown oyuna dahil oldu.

TARAFTARDAN ARCHIE BROWN'A TEPKİ

Oyuna girdikten sonra sergilediği performansla beklentilerin altında kalan Archie Brown, sosyal medyada bazı Fenerbahçeli taraftarların eleştirilerine maruz kaldı.

İşte o yorumlardan bazıları:

"Archie Brown çok daha etkili olmak zorunda."

"Bu performansla ilk 11'i hak etmiyor."

"Oosterwolde'nin yokluğu çok hissedildi."

"Böyle oynayacaksa bu takımda forma giymemeli."

"Savunmada büyük açık verdi."

"Kendisini bir an önce toparlaması gerekiyor."

RÖVANŞ 11 AĞUSTOS'TA

Fenerbahçe ile Sturm Graz arasındaki rövanş karşılaşması 11 Ağustos Salı günü Avusturya'daki Merkur Arena'da oynanacak. İlk maçı 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, tur atlamak için sahaya çıkacak.