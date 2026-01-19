Fenerbahçe taraftarından Mert Hakan'a destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe taraftarından Mert Hakan'a destek

Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe taraftarından Mert Hakan\'a destek
19.01.2026 07:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe taraftarından Mert Hakan\'a destek
Haber Videosu

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'u deplasmanda 3-2 yendi ve Galatasaray ile puan farkını 1'e indirdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, maç sonrası cezaevinde olan takım kaptanı Mert Hakan Yandaş için tezahürat yaptı.

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor deplasmanında sahaya çıktı. Sarı-lacivertliler, 3-2'lik skorla sahadan galibiyetle ayrıldı ve puanını artırarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

PUAN FARKI 1'E İNDİ

Fenerbahçe bu sonuçla Galatasaray ile arasındaki puan farkını bire düşürdü. Sarı-lacivertliler, kritik deplasman galibiyetiyle şampiyonluk yarışında nefes aldı.

TRİBÜNLERDEN MERT HAKAN YANDAŞ'A DESTEK

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli taraftarlar tribünlerde takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş için tezahürat yaptı. Taraftarların, cezaevinde olduğu belirtilen futbolcuya destek mesajı vermesi maç sonrası öne çıkan detaylardan biri oldu.

Mert Hakan Yandaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe taraftarından Mert Hakan'a destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Macron ve Barzani arasında Suriye görüşmesi Macron ve Barzani arasında Suriye görüşmesi
Portekiz’de cumhurbaşkanı adayından sıra dışı vaatler: Herkese Ferrari verilecek musluklardan şarap akacak Portekiz'de cumhurbaşkanı adayından sıra dışı vaatler: Herkese Ferrari verilecek musluklardan şarap akacak
Manisa’da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu Manisa'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Fenerbahçe’nin yıldızı Talisca’dan 5 yıllık sevgilisine romantik evlilik teklifi Fenerbahçe'nin yıldızı Talisca'dan 5 yıllık sevgilisine romantik evlilik teklifi
Uşak’ta çöpte bebek cesedi bulundu, aileye dair gerçek herkesi şaşırttı Uşak'ta çöpte bebek cesedi bulundu, aileye dair gerçek herkesi şaşırttı
Çöpte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Anne de baba da 17 yaşında Çöpte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu! Anne de baba da 17 yaşında
Baba ve oğlu çaya düşen otomobilde hayatını kaybetti Baba ve oğlu çaya düşen otomobilde hayatını kaybetti

07:38
Trump’ın Grönland tehdidi sonrası altından tarihi zirve
Trump'ın Grönland tehdidi sonrası altından tarihi zirve
07:35
Binlerce tweet attılar Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için “O olmasaydı kazanamazdık“ diyor
Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
07:22
Günler sonra ortaya çıktı Protestocuları teker teker böyle vurmuşlar
Günler sonra ortaya çıktı! Protestocuları teker teker böyle vurmuşlar
07:17
Finali kaybeden En-Nesyri hüngür hüngür ağladı
Finali kaybeden En-Nesyri hüngür hüngür ağladı
06:45
Ülke felaketi yaşıyor 300 ev küle döndü, OHAL ilan edildi
Ülke felaketi yaşıyor! 300 ev küle döndü, OHAL ilan edildi
06:42
11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu
11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu
02:16
Ateşkes sonrası Haseke ilinden gelen katliam iddialarına soruşturma
Ateşkes sonrası Haseke ilinden gelen katliam iddialarına soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 07:52:52. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe taraftarından Mert Hakan'a destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.