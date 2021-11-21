Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak. İki takım için de büyük önem taşıyan karşılaşma öncesinde sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Diego Lugano'dan sürpriz bir ziyaret geldi.
Fenerbahçe'de oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi olan Diego Lugano, sarı-lacivertlilerin efsane başkanı Aziz Yıldırım'ı evinde ziyaret etti. Görüşmede Ali Yıldırım da bulunurken paylaşılan fotoğraf karesi kısa süre içinde binlerce etkileşim aldı. Uruguaylı yıldızın, derbide yayıncı kuruluşta yorumculuk yapacağı açıklandı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe taraftarının sevilen ismi Lugano, Aziz Yıldırım'la buluştu - Son Dakika Spor