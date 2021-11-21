Fenerbahçe taraftarının sevilen ismi Lugano, Aziz Yıldırım'la buluştu

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak. İki takım için de büyük önem taşıyan karşılaşma öncesinde sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Diego Lugano'dan sürpriz bir ziyaret geldi.

LUGANO, YAYINCI KURULUŞTA YORUMCULUK YAPACAK

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi olan Diego Lugano, sarı-lacivertlilerin efsane başkanı Aziz Yıldırım'ı evinde ziyaret etti. Görüşmede Ali Yıldırım da bulunurken paylaşılan fotoğraf karesi kısa süre içinde binlerce etkileşim aldı. Uruguaylı yıldızın, derbide yayıncı kuruluşta yorumculuk yapacağı açıklandı.