Fenerbahçe taraftarları, Beşiktaş derbisinde tribünde olacak

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. İl Spor Güvenlik Kurulu'ndan çıkan karara göre sarı-lacivertli taraftarlar bu mücadeleyi deplasman tribününde izleyebilecek.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, ''İl Spor Güvenlik Kurulu, 09.12.2023 Cumartesi Günü oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçına 1.814 rakip seyircinin de alınmasına karar vermiştir. Deplasman takım seyircisi, toplu olarak maçın oynanacağı Beşiktaş Park Stadı'na giriş yapabilecektir.'' ifadeleri kullanıldı.
Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, 9 Aralık Cumartesi saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
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