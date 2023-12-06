 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fenerbahçe taraftarları, Beşiktaş derbisinde tribünde olacak - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe taraftarları, Beşiktaş derbisinde tribünde olacak

İl Spor Güvenlik Kurulu, 09 Aralık Cumartesi oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine 1814 rakip seyircinin de alınmasına karar verdi. Deplasman takım seyircisi, toplu olarak maçın oynanacağı Tüpraş Stadı'na giriş yapabilecektir.

06.12.2023 - 14:46,  Güncelleme: 15:15
Abone Ol

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. İl Spor Güvenlik Kurulu'ndan çıkan karara göre sarı-lacivertli taraftarlar bu mücadeleyi deplasman tribününde izleyebilecek.

1814 FENERBAHÇE TARAFTARI TRİBÜNDE OLACAK

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, ''İl Spor Güvenlik Kurulu, 09.12.2023 Cumartesi Günü oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçına 1.814 rakip seyircinin de alınmasına karar vermiştir. Deplasman takım seyircisi, toplu olarak maçın oynanacağı Beşiktaş Park Stadı'na giriş yapabilecektir.'' ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, 9 Aralık Cumartesi saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

YORUMLAR
1000

Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe taraftarları, Beşiktaş derbisinde tribünde olacak - Son Dakika


17:29
Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş'ten hükümete tek zam resti Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş'ten hükümete tek zam resti
17:28
Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a örgüt adına suç işlemekle yargılandığı davada yurt dışına çıkış yasağı verildi Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a örgüt adına suç işlemekle yargılandığı davada yurt dışına çıkış yasağı verildi
17:25
Rize'de AVM'nin dış cephesine yapılan ışıklandırma haç işaretine benzetildiği için kaldırıldı Rize'de AVM'nin dış cephesine yapılan ışıklandırma haç işaretine benzetildiği için kaldırıldı
16:49
İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu İYİ Parti'den istifa etti İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu İYİ Parti'den istifa etti
16:47
Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift 'Yılın Kişisi' seçildi Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift "Yılın Kişisi" seçildi
16:43
Davutoğlu asgari ücret zammı önerisini açıkladı: En az 17 bin TL olmalı Davutoğlu asgari ücret zammı önerisini açıkladı: En az 17 bin TL olmalı
16:42
Dubai'de inşaat halindeki teras katı 136 milyon dolara satılarak rekor kırdı Dubai'de inşaat halindeki teras katı 136 milyon dolara satılarak rekor kırdı
16:41
İsrail’in Doğu Kudüs’te bin 800 konutun inşası için onayına Dışişleri Bakanlığından tepki İsrail’in Doğu Kudüs’te bin 800 konutun inşası için onayına Dışişleri Bakanlığından tepki

Son Dakika
17:28 Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a örgüt adına suç işlemekle yargılandığı davada yurt dışına çıkış yasağı verildi
17:29 Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş'ten hükümete tek zam resti
17:25 Rize'de AVM'nin dış cephesine yapılan ışıklandırma haç işaretine benzetildiği için kaldırıldı
16:49 İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu İYİ Parti'den istifa etti
16:47 Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift "Yılın Kişisi" seçildi
16:43 Davutoğlu asgari ücret zammı önerisini açıkladı: En az 17 bin TL olmalı
16:42 Dubai'de inşaat halindeki teras katı 136 milyon dolara satılarak rekor kırdı
16:41 İsrail’in Doğu Kudüs’te bin 800 konutun inşası için onayına Dışişleri Bakanlığından tepki
16:09 Galatasaray Divan Kurulu'nda şok talep: Fatih Terim ve Seçil Erzan'ın üyeliği askıya alınsın
16:07 Mal varlığına el konulan Neslim Güngen konuştu: Alnımız açık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2023 18:08:41. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe taraftarları, Beşiktaş derbisinde tribünde olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement