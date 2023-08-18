Maribor-Fenerbahçe maçına damga vuran kare! Biber gazlı müdahale sonrası yerde kaldı, hiçbir sağlık görevlisi yanına gitmedi - Son Dakika

Maribor-Fenerbahçe maçına damga vuran kare! Biber gazlı müdahale sonrası yerde kaldı, hiçbir sağlık görevlisi yanına gitmedi

Son Güncelleme: 18.08.2023 10:12

Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Maribor'u 3-0 yenen Fenerbahçe'de taraftarlar, tribün olayları sonrası maç bitmeden stattan çıkarıldı. Sloven polisinin biber gazlı müdahalesi nedeniyle bazı Fenerbahçeliler rahatsızlandı. Bir taraftarın yerde yatarken hiçbir sağlık ekibinin etrafta olmaması gündem oldu.

Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Maribor'u 3-0 yenen Fenerbahçe'de taraftarlar, tribün olayları sonrası maç bitmeden stattan çıkarıldı. Sloven polisinin biber gazlı müdahalesi nedeniyle bazı Fenerbahçeliler rahatsızlandı. Bir taraftarın yerde yatarken hiçbir sağlık ekibinin etrafta olmaması gündem oldu.

SLOVEN POLİSİNDEN BİBER GAZLI MÜDAHALE

Güvenlik kılığına giren bir Maribor taraftarının Fenerbahçelilerin pankartını alması sonrası başlayan olaylar, Slovenlerin ırkçı tezahüratlar yapmasıyla büyüdü. Maribor taraftarları tribünde "Türkleri öldürün" diye bağırırken, Sloven polisi ise sarı-lacivertli taraftarlara biber gazlı müdahalede bulundu.

BAYILANLAR OLDU

Sloven polisinin müdahalesi sonrası Fenerbahçe taraftarlarından baygınlık geçirenler oldu. Hiçbir sağlık görevlisinin müdahalede bulunmaması tepki çekti. Sosyal medyada yer alan videoda sarı-lacivertli renklere gönül verenlerin biber gazının etkisiyle ayakta güçlükle durduğu görüldü.

Fenerbahçe, Maribor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maribor-Fenerbahçe maçına damga vuran kare! Biber gazlı müdahale sonrası yerde kaldı, hiçbir sağlık görevlisi yanına gitmedi - Son Dakika


Son Dakika
10:12 Maribor-Fenerbahçe maçına damga vuran kare! Biber gazlı müdahale sonrası yerde kaldı, hiçbir sağlık görevlisi yanına gitmedi
10:07 Fenerbahçe maçına damga vuran kare! Sloven polisinin müdahalesiyle yerde kaldı, hiçbir sağlık görevlisi yanına gitmedi
10:10 Son Dakika: Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 59,46, dolar tahmini ise 29,82 oldu
10:06 Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti
10:07 İstanbul'da bir kadın balkonda çırılçıplak twerk yaptı
10:01 İstanbul'da genç bir kadın evinin balkonuna çıplak halde çıkarak dakikalarca twerk yaptı
09:30 Demet Akalın'dan Gülden Karaböcek yorumu Tuğba Ekinci'yi çileden çıkardı
09:24 Demet Akalın'ın Gülden Karaböcek için yaptığı "Enişteci" yorumuna Tuğba Ekinci'den tepki
09:09 Maribor-Fenerbahçe maçında skandal tezahürat: Türkleri öldürün
09:05 Slovenya'da Fenerbahçelilere skandal tezahürat: Türkleri öldürün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2023 10:23:50. #1.11#
SON DAKİKA: Maribor-Fenerbahçe maçına damga vuran kare! Biber gazlı müdahale sonrası yerde kaldı, hiçbir sağlık görevlisi yanına gitmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement