TRT Spor'un paylaşımındaki detay Fenerbahçe taraftarlarını kızdırdı! Boykot ediyorlar - Son Dakika
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TRT Spor'un paylaşımındaki detay Fenerbahçe taraftarlarını kızdırdı! Boykot ediyorlar

18.07.2023 14:06

Fenerbahçe taraftarları, sosyal medya paylaşımında 5 yıldızlı logoyu kullanmayan TRT Spor'a karşı boykot kampanyası başlattı. Birçok taraftar, TRT Spor'un sosyal medya hesabını takipten çıktı.

Fenerbahçe taraftarları, sarı-lacivertlilerin tescil ettirdiklerini açıkladıkları 5 yıldızlı logoyu kullanmayan TRT Spor'a karşı boykot kampanyası başlattı. Kısa süre içerisinde organize olan birçok Fenerbahçeli, TRT Spor'un sosyal medya hesabını takipten çıktı.

GALATASARAY TARAFTARI, TRT SPOR'A DESTEK VERDİ

TRT Spor'un sosyal medya hesabından yapılan "9 numara size kimi hatırlatıyor?" paylaşımında Fenerbahçe'nin yıldızsız logosu kullanıldı. Birçok Fenerbahçeli, logonun 5 yıldızlı olmamasından dolayı TRT Spor'a tepki gösterdi. Birçok taraftar boykot çağrısı yapıp TRT Spor'u takipten çıkarken, Galatasaraylıların ise TRT Spor'u takip edip destek verdiği görüldü.

"FENERBAHÇE'NİN 5 YILDIZLI ARMASI TESCİLLENDİ"

5 yıldızlı logo konusunda Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan daha önce yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı arması tescillendi. 2020-2021 sezonunda TFF'ye yaptığımız başvuru hala cevaplanmadı. Biz artık beklemeyeceğiz ve her alanda 5 yıldızlı armayı kullanacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe taraftarının tepkisini çeken paylaşım:

Boykot kararı aldılar! TRT Spor'un paylaştığı görsel Fenerbahçe taraftarını çileden çıkardı

Fenerbahçe taraftarlarının paylaşımları:

Boykot kararı aldılar! TRT Spor'un paylaştığı görsel Fenerbahçe taraftarını çileden çıkardı
Boykot kararı aldılar! TRT Spor'un paylaştığı görsel Fenerbahçe taraftarını çileden çıkardı
Boykot kararı aldılar! TRT Spor'un paylaştığı görsel Fenerbahçe taraftarını çileden çıkardı
Boykot kararı aldılar! TRT Spor'un paylaştığı görsel Fenerbahçe taraftarını çileden çıkardı
Boykot kararı aldılar! TRT Spor'un paylaştığı görsel Fenerbahçe taraftarını çileden çıkardı
Boykot kararı aldılar! TRT Spor'un paylaştığı görsel Fenerbahçe taraftarını çileden çıkardı
Boykot kararı aldılar! TRT Spor'un paylaştığı görsel Fenerbahçe taraftarını çileden çıkardı
YORUMLAR (2)
  • Siyah Futbol: Devlet kuruluşu devlet kuruluşunun onayladığı logoyu kullanmıyor :D Sanırım bu yüzden TRT vergisi ödüyoruz. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Uğur Türkiye: Sanki 5 yıldızın var baktınızki alamıcaz yıldızı tüm spor branşlarını 5 yıldız yaptınız ne alaka anlam veremedi kimse 10 yapın yıldızınızı isterseniz cimbomu gecemezsiniz bu yıllar gecsenede böyle olacak Cevap Yaz 5 15 Yayından Kaldır
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Fenerbahçe, TRT Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TRT Spor'un paylaşımındaki detay Fenerbahçe taraftarlarını kızdırdı! Boykot ediyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: TRT Spor'un paylaşımındaki detay Fenerbahçe taraftarlarını kızdırdı! Boykot ediyorlar - Son Dakika
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