Fenerbahçe taraftarlarını telaşlandıran haber! Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Arda Güler transferi için adım attı - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe taraftarlarını telaşlandıran haber! Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Arda Güler transferi için adım attı

15.04.2023 13:01

Arda Güler, Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın yanı sıra İspanyol devlerinin de radarında. 18 yaşındaki futbolcuya Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın başkanlığındaki konsorsiyumun sahibi olduğu Newcastle United'ın yanı sıra daha büyük takımların da ilgisi bulunuyor. Bu gelişmeler, sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük bir şaşkınlık yaratırken, Arda Güler'in daha iyi bir takıma transfer olması gerektiği düşüncesi dillendirildi.

Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla dünya devlerini peşine takan Arda Güler'e İngiltere'den sürpriz bir talip çıktı.

NEWCASTLE'DAN ARDA'YA KANCA

İngiliz basını ve sosyal medyada çıkan haberlerde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın başkanlığındaki konsorsiyumun sahibi olduğu Newcastle United, Arda Güler'e kanca attı.

ARSENAL VE PSG DE TAKİPTE

İspanyol devlerinin durumunu yakından takip ettiği 18 yaşındaki futbolcunun adı geçtiğimiz günlerde Arsenal ve PSG ile de anılmıştı. Newcastle United'ın, transferde karşı karşıya geldiği dünya devlerini yarış dışında bırakarak Arda Güler'e formayı giydirmeyi istediği iddia edildi.

Fenerbahçelileri ayağa kaldıran iddia! Prens Selman, Arda Güler için düğmeye bastı
Fenerbahçelileri ayağa kaldıran iddia! Prens Selman, Arda Güler için düğmeye bastı
Fenerbahçelileri ayağa kaldıran iddia! Prens Selman, Arda Güler için düğmeye bastı
YORUMLAR
500
Fenerbahçelileri ayağa kaldıran iddia! Prens Selman, Arda Güler için düğmeye bastı Fenerbahçelileri ayağa kaldıran iddia! Prens Selman, Arda Güler için düğmeye bastı Ali Koç'un kendisiyle devam kararı aldığını anlatan Jorge Jesus için yapılan teklif belli oldu Ali Koç'un kendisiyle devam kararı aldığını anlatan Jorge Jesus için yapılan teklif belli oldu

Muhammed Bin Selman, Suudi Arabistan, Fenerbahçe, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe taraftarlarını telaşlandıran haber! Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Arda Güler transferi için adım attı - Son Dakika


Son Dakika
13:07 İstanbul Finans Merkezi için geri sayım! Açılış öncesi kameralar karşısına geçen Kurum, İmamoğlu sorusuna sinirlendi
13:06 Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç'un aldığı boşanma kararının ardından eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın paylaşımına peş peşe yorumlar: Karma yerini buldu
12:55 Fenerbahçe taraftarlarını telaşlandıran haber! Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Arda Güler transferi için adım attı
12:52 Fransa'da bir araç, sokakları yangın yerine çeviren göstericilerin arasına daldı
12:50 Seçim öncesi yapılan anketlerde ittifak tercihleri! Cumhur İttifakı önde olmasına rağmen dikkat çeken ayrıntılar var
12:42 Oğuzhan Koç boşanma kararı aldı! Eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın paylaşımına yorum yağdı: Karma yerini buldu
12:40 Fenerbahçelileri ayağa kaldıran iddia! Prens Selman, Arda Güler için düğmeye bastı
12:28 Ronaldo, Madrid'deki lüks evini kiraya veriyor! İşte evinde konaklayacaklardan talep ettiği ücret
12:19 Seçim öncesi ittifak anketi! Cumhur İttifakı önde olsa da dikkat çeken bir detay var
12:15 Madrid'deki evi için ilan verdi! İşte Ronaldo'nun malikanesinde kalacaklardan istediği kira
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2023 13:31:42. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe taraftarlarını telaşlandıran haber! Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Arda Güler transferi için adım attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement