Fenerbahçe taraftarlarının hedef aldığı İrfan Can Kahveci'nin menajeri sessizliğini bozdu - Son Dakika
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Fenerbahçe taraftarlarının hedef aldığı İrfan Can Kahveci'nin menajeri sessizliğini bozdu

22.03.2023 09:43

Fenerbahçe'de eleştirilerin odak noktası haline gelen İrfan Can Kahveci'nin menajeri Batur Altıparmak, milli futbolcu için sosyal medyada paylaşılan istatistik tablosuna sert tepki gösterdi. Altıparmak yaptığı paylaşımda, "Hala takımın en çok gole katkı sağlayan oyuncular sıralamasında ilk 5 içinde. Eleştiriye evet ama yanlı ve yanlış algıya Hayır!" şeklinde konuştu.

Son dönemde Fenerbahçe taraftarının hedef tahtasına oturttuğu İrfan Can Kahveci için menajeri Batur Altıparmak'tan bomba bir paylaşım geldi.

İRFAN CAN KAHVECİ'YE SAHİP ÇIKTI

Milli futbolcunun menajeri, 30 Ekim'de oynanan İstanbulspor karşılaşmasından bu yana Süper Lig'de skor katkısı yapamadığı yönünde eleştiriler alan İrfan Can Kahveci'ye sahip çıktı.

"YANLI VE YANLIŞ ALGIYA HAYIR"

Batur Altıparmak önce milli futbolcuya ait istatistiği paylaştı ve ardından, "Buna rağmen hala takımın en çok gole katkı sağlayan oyuncular sıralamasında ilk 5 içinde. Eleştiriye evet ama yanlı ve yanlış algıya Hayır!" ifadelerini kullandı.

Batur Altıparmak'ın yaptığı paylaşımlar şöyle:

Fenerbahçe taraftarının hedefindeki İrfan Can Kahveci'nin menajerinden bomba paylaşım
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İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe taraftarlarının hedef aldığı İrfan Can Kahveci'nin menajeri sessizliğini bozdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe taraftarlarının hedef aldığı İrfan Can Kahveci'nin menajeri sessizliğini bozdu - Son Dakika
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