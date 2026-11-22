SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Alper Özgök, Batuhan Söylemezoğlu

BEŞİKTAŞ FUZUL: Jeffries 8, Dotson 2, Walker 12, Metecan Birsen 5, Zizic 10, Berk Uğurlu 5, Morgan 10, Wilbekin 21, Omoruyi 4, Brown 2, Furkan Korkmaz 13

FENERBAHÇE TARFİN: Sertaç Şanlı 5, Tucker 34, Juzang 9, Forrest 2, Shields 6, Larkin 12, Baldwin 5, Melih Mahmutoğlu 3, Powell 6, Onuralp Bitim, Clyburn 6

1'İNCİ PERİYOT: 29-18

DEVRE: 54-35

3'ÜNCÜ PERİYOT: 73-54

5 FAUL: Dotson (Beşiktaş Fuzul) – Tucker (Fenerbahçe Tarfin)

Basketbol Süper Ligi'nin 9'uncu haftasında Beşiktaş Fuzul, konuk ettiği Fenerbahçe Tarfin'i 92-88'lik skorla geçti. Bu sonucun ardından Beşiktaş 5'inci galibiyetine ulaşırken Fenerbahçe Tarfin ise 3'üncü kez mağlup oldu.

Tempolu başlayan maçın ilk 3 dakikası 9-9'luk eşitlikle geçildi. Beşiktaş, Furkan Korkmaz'ın serbest atış çizgisinden 2'de 2 isabetiyle periyot sonuna 3.58 kala farkı 9 yaptı: 20-11. Etkili oyununu sürdüren siyah-beyazlılar, 2.50 kala Berk Uğurlu'nun bulduğu 3 sayılık basketle farkı 14'e taşıdı: 25-11. İlk periyot Beşiktaş'ın 29-18 üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş, ikinci periyodun sonuna 4.50'lik süre bulunurken Ante Zizic'in basketiyle skoru 37-24'e getirdi. Siyah-beyazlılar, 4.20 kala farkı yeniden 14'e çıkardı: 40-26. Fenerbahçe, devreye 3.15 kala Melih Mahmutoğlu'nun 3 sayılık isabetiyle farkı 9'a indirdi: 40-31. Hemen karşılık veren siyah-beyazlılar, periyotta 2.34'lük süre kalmışken Furkan Korkmaz'ın 3 sayılık basketiyle farkı yeniden 14 yaptı: 45-31. Beşiktaş ilk yarıyı 19 sayı önde tamamladı: 54-35.

Üçüncü periyoda daha etkili başlayan Fenerbahçe, Horton-Tucker'ın periyot sonuna 8.10 kala bulduğu basketle farkı 14'e düşürdü: 55-41. Periyotta 3.17'lik süre bulunurken Wade Baldwin üst üste iki teknik faul birden alarak oyun dışında kaldı. 2.59 kala ise Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, itirazları sebebiyle diskalifiye edildi. Scottie Wilbekin, 1.20 kala attığı basketle farkı 21'e yükseltti: 73-52. Son periyoda Beşiktaş'ın 73-54'lük üstünlüğüyle geçildi.

Son periyoda hücumda ve savunmada iyi başlayan Fenerbahçe, periyodun ilk 2 dakikalık kısmında farkı 13'e düşürdü: 76-63. Sarı-lacivertliler, periyot sonuna 3.12'lik süre kalırken Horton-Tucker'ın serbest atış çizgisinden 2'de 2 isabet bulmasıyla farkı 8'e indirdi: 86-78. Horton-Tucker, bir sonraki pozisyonda ise 3 sayılık basket bularak farkı 5'e düşürdü: 86-81. Fark 2'ye kadar düşse de Beşiktaş maçı bırakmadı ve parkeden 92-88 galip ayrıldı.