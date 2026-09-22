Fenerbahçe Tarfin, Beşiktaş'ı 72-59 yenip Cumhurbaşkanlığı Kupası'na 9. kez uzandı

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Özlem Yalman, Alper Altuğ Köselerli, Kaan Büyükçil

FENERBAHÇE TARFİN: Baldwin 13, Melli 7, Sertaç Şanlı 5, Tucker 3, Melih Mahmutoğlu 5, Forrest 7, Key 11, Onuralp Bitim 3, Clyburn 8, Shields 10

BEŞİKTAŞ: Dotson 9, Jeffries 4, Wilbekin 8, Omoruyi 7, Zizic 5, Berk Uğurlu 4, Metecan Birsen 6, Brown 3, Nowell 13, Furkan Korkmaz, Gabriel

1'İNCİ PERİYOT: 21-10

DEVRE: 46-27

3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-46

39'uncu Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası'nda Fenerbahçe Tarfin, Beşiktaş'ı 72-59 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Fenerbahçe Tarfin mücadeleye "Shields, Tucker, Key, Forrest, Sertaç Şanlı" ilk 5'iyle sahada yer aldı. Beşiktaş ise "Wilbekin, Dotson, Jeffries, Omoruyi, Zizic" ilk 5'iyle parkeye çıktı. Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk 3 dakika 20 saniyesi 6-6 eşitlikle geçildi. 3.58 kala Fenerbahçe, Melli'nin 3 sayılık isabetiyle farkı 4 sayıya çıkardı: 12-8. Farkı artıran sarı-lacivertliler, ilk periyodu 21-10 önde tamamladı. İkinci periyotta 8.30 kala Fenerbahçe, Melih Mahmutoğlu'nun 3 sayılık isabetiyle farkı 13 yaptı: 27-14. Fenerbahçe ilk yarının son 3 dakikasına 40-25 önde girdi. 1.18 kala çizgiden 2'de 2 yapan Forrest, farkı 17'ye taşıdı: 44-27. İlk yarı sarı-lacivertlilerin 19 sayılık üstünlüğüyle bitti: 46-27. Çizgide 2'de 2 yapan Baldwin, üçüncü periyot sonuna 4.20 kala farkı 21 yaptı: 53-32. Beşiktaş, periyot sonunda Nowell ve Berk Uğurlu'nun basketleriyle farkı 12'ye düşürdü. 58-46. Son periyoda etkili başlayan Beşiktaş, 8.25 kala farkı 8 sayıya indirdi: 60-52. 7 dakika kala Onuralp Bitim'in 3 sayılık isabetiyle fark yeniden 12 oldu: 64-52. Kalan sürede farkı koruyan Fenerbahçe, maçı 72-59 kazanarak 39'uncu Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası'nın sahibi oldu.

FENERBAHÇE, CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASINI 9'UNCU KEZ KAZANDI

39'uncu Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası karşılaşmasında Fenerbahçe Tarfin, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş'ı 72-59 yenerek 9'uncu kez bu kupayı müzesine götürdü. Sarı-lacivertliler, 1990, 1991, 1994, 2007, 2013, 2016, 2017 ve 2025 yıllarında da kupayı kazanan taraf olmuştu.

FENERBAHÇE YÖNETİMİ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçeli yöneticiler, takımlarını Beşiktaş karşısında yalnız bırakmadı. Başkan vekili Barış Göktürk, basketboldan sorumlu genel kurul üyesi Ömer Onan, genel sekreter Mahmut Uslu ve yönetim kurulu üyesi Savaş Adalet maçı Sinan Erdem Spor Salonu'nda izledi.

SERDAL ADALI MAÇI SALONDA İZLEDİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş arasındaki 39'uncu Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı salondan takip etti. Sinan Erdem Spor Salonu'na gelen Adalı, takımına destek oldu. Adalı'nın yanında yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

BAKAN BAK KARŞILAŞMAYI YERİNDE TAKİP ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 39'uncu Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası'nda Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş arasında oynanan maçı yerinde takip etti. Sinan Erdem Spor Salonu'na gelen Bakan Bak, maçı locadan izledi. Bakan Bak'a Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da eşlik etti.