Fenerbahçe Tarfin, Valencia deplasmanında 8. haftaya galibiyet hedefiyle çıkıyor

Fenerbahçe Tarfin, Valencia deplasmanında 8. haftaya galibiyet hedefiyle çıkıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague 8. haftasında yarın deplasmanda Valencia Basket ile karşılaşacak. 6 galibiyet, 1 yenilgisi bulunan Fenerbahçe çift maç haftasına galibiyetle başlamayı hedeflerken Valencia Basket'in 5 galibiyet, 2 mağlubiyeti var.
? Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 8. haftasında yarın İspanya temsilcisi Valencia Basket ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Roig Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 22.30'da başlayacak.
Ligde geride kalan haftada son şampiyon Olympiakos'u deplasmanda 64-61 yenen sarı-lacivertli takım, 6 galibiyet, 1 yenilgiyle yoluna devam ediyor.
İspanyol ekibi ise bu sezon oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı.
Fenerbahçe, rakibini yenerek çift maç haftasına galibiyetle başlamayı hedefliyor.
Avrupa Ligi'ndeki 17. randevu
Valencia Basket ile Fenerbahçe Tarfin, Avrupa Ligi'nde yarın 17. kez kozlarını paylaşacak.
Mart 2004'ten bu yana oynanan 16 karşılaşmada İspanyol ekibinin 9-7 üstünlüğü bulunuyor.
Geçen sezon oynanan maçlarda Fenerbahçe sahasında 82-79, Valencia Basket ise evinde 94-79 kazandı.
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