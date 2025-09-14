Fenerbahçe, Tedesco ile Galip Geldi - Son Dakika
Fenerbahçe, Tedesco ile Galip Geldi

14.09.2025 21:31
Fenerbahçe, Trabzonspor'u 1-0 yenerek yeni teknik direktörü Tedesco ile galibiyet sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı Trabzonspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde ilk maçında galibiyet elde etti.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya baskılı başlayan Fenerbahçe, kapanan rakibi karşısında net pozisyon üretmekte zorlandı. Trabzonspor, 19. dakikada Okay Yokuşlu'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalınca Fenerbahçe baskısını daha da artırdı. Söz konusu baskı karşısında savunmada iyi direnç gösteren konuk ekip, net pozisyon vermedi. Sarı-lacivertliler, aradığı golü 45. dakikada Youssef En-Nesyri'nin ayağından buldu ve soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

İkinci yarıda 10 kişi kalan rakibi karşısında topun hakimiyetini elinde bulunduran sarı-lacivertliler, fazla pozisyon bulamadığı karşılaşmada sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, 4 maç sonunda puanını 10'a yükseltti.

Trabzonspor'un golü VAR'dan döndü

Trabzonspor'un Paul Onuachu ile kaydettiği gol, VAR kararıyla iptal edildi.

Maçın 11. dakikasında gelişen atakta Onuachu'nun golüyle konuk ekip öne geçerken hakem Ozan Ergün, orta noktayı işaret etti. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu incelemeye giden Ergün, faul gerekçesiyle golü iptal etti.

Asensio ilk kez

Fenerbahçe'nin yeni transferi Marco Asensio, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı.

Tecrübeli oyuncu, müsabakanın 83. dakikasında Anderson Talisca'nın yerine oyuna dahil oldu.

En-Nesyri 3. golüne ulaştı

Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, ligde 3. golünü kaydetti.

Ligde Göztepe ve Kocaelispor maçlarını boş geçen 28 yaşındaki oyuncu, Gençlerbirliği deplasmanında takımına 2 golle katkı sağlamıştı.

Trabzonspor karşısında da takımının tek golünü kaydeden En-Nesyri, ligde üst üste 2 hafta gol atarken, gol sayısını 3'e taşıdı.

Okay Yokuşlu VAR'dan atıldı

Trabzonsporlu oyuncu Okay Yokuşlu, VAR'dan gelen uyarı sonrasında oyundan ihraç edildi.

Karşılaşmanın 17. dakikasında yaşanan pozisyonda Kerem Aktürkoğlu'na sert müdahalede bulunan Okay, maçın hakeminden sarı kart gördü.

VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izlemeye giden hakem Ozan Ergün, Okay'a 19. dakikada kırmızı kart gösterdi.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Trabzonspor, Fenerbahçe, Güncel, Futbol, Spor

