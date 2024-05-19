Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: "Beni düşürmek için çok çalıştılar"

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada son günlerde hakkında çıkan haberleri eleştirerek, "Beni düşürmek için çok çalıştılar. Ben İsmail Kartal'ım. Fenerbahçe'nin evladıyım. Hep dik durdum. Dik durmaya da devam ediyorum. Bu ülkenin en iyi futbol oynayan takımı kim, herkese bunu gösterdik. İstanbulspor maçına bütün taraftarlarımızı davet ediyorum. Fenerbahçe şampiyonluk maçına çıkacak" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Bu akşam buraya oyuncularımızla yapmış olduğumuz antrenmanlarda tek hedefimiz 3 puan almak ve şampiyonluğu son maça taşımaktı. Maçta hiç ümidimi kaybetmedim. İçeriden ve dışarıdan yapılan saldırılara karşı dik durdum. 11'e 11 iken oyun üstünlüğü çok net bizdeydi. 10 kişi kaldıktan sonra da mahkum oynamadık. Devre arası 11 kişiymiş gibi mücadele edeceğiz, oyundan atılan arkadaşınız için mücadele edeceksiniz dedim. Türkiye'nin en iyi futbol oynayan takımı kim bunu göstereceksiniz dedim. 10 kişi de olsanız maçı kazanacağınıza emindim dedim. Buraya gelen taraftarlarımıza, tarihi bir gece, tarihi bir galibiyet elde edeceksiniz dedim. 2. yarıya böyle çıktım. Zaman zaman kontralarda olsa pozisyonlar bulduk. Attığımız gol çalıştığımız organize bir goldür. Galatasaray'ın kaleyi bulan bir tane şutu yok. Maçın başından sonuna kadar sahada inanan bir Fenerbahçe vardı. Bir maç berabere kalıyoruz, 'hoca yanlış yaptı' diyorlar. Bu maç neden berabere bitti diye sorgulamıyorlar. Avrupa'dan niye elendik, maçımız ertelenmiyor, rakibimizin maçı erteleniyor. Bize bu ülkede bunlar niye bize uygulanmadı. Bize yaşatılan bütün olumsuzluklara rağmen oyuncularım çok güzel bir reaksiyon gösterdiler. Oyuncularımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu ülkenin en iyi futbol oynayan takımı kim, herkese gösterdik"

Son günlerde gelecek sezon takımı çalıştıracak teknik direktörler ile ilgili çıkan haberlerin kendisini ve takımı olumsuz etkilediğini aktaran Kartal, "Seçim bahanesiyle bir teknik direktör ile anlaşıldı haberleri çıktı. Oyuncularımın motivasyonu düştü. Bunu gördüğüm için cuma günü antrenmanı iptal ettim. Ben bu takımın babası gibiyim. Ben düşseydim takımım da düşecekti. Beni düşürmek için çok çalıştılar. Ben İsmail Kartal'ım. Fenerbahçe'nin evladıyım. Hep dik durdum. Dik durmaya da devam ediyorum. Bu ülkenin en iyi futbol oynayan takımı kim, herkese bunu gösterdik. Oyuncularımızın alnından öpüyorum. İstanbulspor maçına bütün taraftarlarımızı davet ediyorum. Fenerbahçe şampiyonluk maçına çıkacak. Bu takım bunu hak ediyor. Bugün gönüllerin şampiyonu olduk. Bize inanan ve güvenen bütün Fenerbahçe taraftarına armağan olsun" diye konuştu.

"Allah'ın izniyle şampiyon olacağız' dedim"

Futbolcularla hafta içi motivasyon konuşmaları yaptıklarını belirten Kartal, "Oyuncularla yat gezisi düzenledik. Moral motivasyon olsun diye. Ben de tüm sezon yaptığım gibi Samandıra'ya kapanarak Galatasaray'ın 13 maçını izledim ekibimizle beraber. Sadece 3 antrenman yaptık. Galatasaray'ın ne yapacağını oyuncularıma anlattım. Oyuncularımı motive ettik. Başkanımızın yanında da söyledim. Allah'ın izniyle şampiyon olacağız dedim. Buraya bununla geldik" dedi.

"Bu maç sezonun özetiydi"

'Derbide takımın 10 kişi kalma ihtimalinin hafta içi düşündünüz mü?' sorusuna Kartal şu yanıtı verdi:

"Samandıra'daki toplantıda 11 kişi başlayıp 11 kişi bitirmeliyiz dedim. Ama maalesef bugün atılan taraf olduk. Nasıl olduğunu herkes gördü. Buna rağmen dağılmadık. Oyuncularım akıllı isimler. Oyuncularla aramda problem olduğuna dair haberler çıktı, yazıklar olsun. Bunları hak etmiyoruz. Bir antrenörle oyuncular arasında problem olsa takım plana bu kadar sadık kalır mı? Bu maç sezonun özetiydi. Puan kaybettiğimiz maçlarda neler olmuş buna bir bakın; Samsunspor ve Sivasspor maçı. Normal bitse bugün şampiyon olacaktık."

"Maçlarımızdaki kararlara rağmen inancımızı kaybetmedik"

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un 'bu ligin sportif gerçekliği yok' sözü hatırlatılarak sorulan soruya Kartal, "Adam doğru söylemiş canı yandı. Bu sezon daha fazla oldu. Dalga daha da büyüdü. Bu sezon 21'de 21 yaptık. Sonra Trabzon maçında mağlup olduk. Bu nasıl oldu. Maçtaki kararlar konuşulmadı. Buna rağmen hala inancımızı kaybetmedik. 1 yıldır verdiğimiz emeklerin karşılığını Rabbim bize verecek diye inanıyorum" şeklinde konuştu.

İsmail Kartal, kaleci Erce Kardeşler'in gündemlerinde olmadığını söylerken, takım içindeki hiçbir oyuncuyla da arasında problem olmadığını sözlerine ekledi.

"Bana saldırıyorlar ama ben işimi yapıyorum"

Sarı-lacivertlilerin teknik patronu sadece işine odaklandığını vurgulayarak, "Zaman zaman yalnız kaldım. Çok fazla yakın insanlarla ilişki içerisinde olan bir insan değilim. Avrupa'daki teknik adamlar gibi yapıyorum. Kimseye sataşmıyorum. Disiplinli kendisine güvenen teknik adamlar bunu yapıyor. Bana saldırıyorlar ama ben işimi yapıyorum" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL