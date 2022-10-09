Jorge Jesus, Karagümrük maçı sonrası canlı yayında açıklamalar yaptı: Kötü performansta yorgunluğun da etkisi var - Son Dakika
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Jorge Jesus, Karagümrük maçı sonrası canlı yayında açıklamalar yaptı: Kötü performansta yorgunluğun da etkisi var

09.10.2022 23:38

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Fatih Karagümrük'ü 5-4 yendikleri mücadeleden sonra açıklamalar yaptı. Defansif anlamda kötü bir maç çıkardıklarını söyleyen Portekizli hoca, "Defansta göstermiş olduğumuz kötü performansta yorgunluğun da etkisi var. Stoperlerimiz her maçta 90 dakika oynadı. Bazı kötü kararlar da bunun önemi var, özellikle Szalai için" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü 5-4 yendiği maçın ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu. Portekizli hoca takımın defansif performansını eleştirirken, karşılaşmayı ofansif güçle kazandıklarını belirtti.

"STOPERLERİMİZ HER MAÇTA 90 DAKİKA OYNADI"

Jorge Jesus kalelerinde 4 gol görmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Defansta göstermiş olduğumuz kötü performansta yorgunluğun da etkisi var. Stoperlerimiz her maçta 90 dakika oynadı. Bazı kötü kararlar da bunun önemi var, özellikle Szalai için. İyi kararlar veremedik savunmada. Mental yorgunluğun etkisi olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Jorge Jesus'un açıklamalarının tamamı şöyle:

"HEDEFİ ALDIKTAN SONRA ANALİZİ YAPARIZ"

"En önemlisi maçı kazanmak. 1-0'da olsa 5-4'de olsa, 10-9 da olsa önemi yok. Önemli olan kazanmaktı. Kazanma hedefimizi aldık. Hedefi aldıktan sonra analizi yaparız.

"ŞİMDİ YAPMAMIZ GEREKEN ŞEY İŞİMİZE ODAKLANMAK"

Normalde savunmada güvenli takımız. Son 4-5 maç gol yemedik ama bugün savunma hattı kaleci dahil iyi günümüzde değildik Önemli olan galip gelmekti ve bu gerçekleşti. Bugünkü maç defans güvenliğimizin örneği değildi. Bugünkü maçı ofansif kalitemizle kazandık. Şimdi yapmamız gereken şey işimize odaklanmak.

"FERDİ'NİN YOKLUĞU PLANLARIMIZI ETKİLEDİ"

Ferdi bugün ilk 11'de oynayacaktı. O olmayınca planlarımızı etkilendi. Rahatsızlıklarından ötürü değişiklikler yaptık. İyi durumda olduğunu düşünüyorum. Doktor değilim ama bir sıkıntı olmadan oynayacaktır. Kendisi kaliteli bir oyuncu. Birçok pozisyonda oynayabiliyor."

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Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jorge Jesus, Karagümrük maçı sonrası canlı yayında açıklamalar yaptı: Kötü performansta yorgunluğun da etkisi var - Son Dakika


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