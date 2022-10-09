Jorge Jesus, Karagümrük maçı sonrası canlı yayında açıklamalar yaptı: Kötü performansta yorgunluğun da etkisi var

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü 5-4 yendiği maçın ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu. Portekizli hoca takımın defansif performansını eleştirirken, karşılaşmayı ofansif güçle kazandıklarını belirtti.
Jorge Jesus kalelerinde 4 gol görmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Defansta göstermiş olduğumuz kötü performansta yorgunluğun da etkisi var. Stoperlerimiz her maçta 90 dakika oynadı. Bazı kötü kararlar da bunun önemi var, özellikle Szalai için. İyi kararlar veremedik savunmada. Mental yorgunluğun etkisi olduğunu söyleyebilirim." dedi.
Jorge Jesus'un açıklamalarının tamamı şöyle:
"En önemlisi maçı kazanmak. 1-0'da olsa 5-4'de olsa, 10-9 da olsa önemi yok. Önemli olan kazanmaktı. Kazanma hedefimizi aldık. Hedefi aldıktan sonra analizi yaparız.
Normalde savunmada güvenli takımız. Son 4-5 maç gol yemedik ama bugün savunma hattı kaleci dahil iyi günümüzde değildik Önemli olan galip gelmekti ve bu gerçekleşti. Bugünkü maç defans güvenliğimizin örneği değildi. Bugünkü maçı ofansif kalitemizle kazandık. Şimdi yapmamız gereken şey işimize odaklanmak.
Ferdi bugün ilk 11'de oynayacaktı. O olmayınca planlarımızı etkilendi. Rahatsızlıklarından ötürü değişiklikler yaptık. İyi durumda olduğunu düşünüyorum. Doktor değilim ama bir sıkıntı olmadan oynayacaktır. Kendisi kaliteli bir oyuncu. Birçok pozisyonda oynayabiliyor."
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