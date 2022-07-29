Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jorge Jesus, Portekiz basınından Canal 11'e önemli açıklamalarda bulundu.
Türkiye ve Fenerbahçe'ye geliş sürecinden bahseden Jesus, "Dünyanın çeşitli yerlerinden teklif aldım. Major ligleri soruyorsanız Everton'ın teklifi vardı ama kabul etmedim. Şampiyonluk istiyorum. Fenerbahçe'deyim. Hedefimiz şampiyonluk ve taraftarımız gerçekten çok tutkulu." ifadelerini kullandı.
Jorge Jesus'un açıklamalarından satır başları şöyle:
Ana fikir, tanıdığım ve iletişim kurmanın kolay olduğu oyuncuları transfer etmekti. Ama sadece Brezilya, Uruguay, Arjantin ya da İspanya'dan oyuncu getirmedim. Takımda zaten İspanyolca konuşan bazı futbolcular var ve bu işleri kolaylaştırıyor.
En iyi stoperimizi kaybettik. Bu yüzden iki stoper istiyorum. Luan Peres transferi tamamlandı. Gustavo Henrique'de henüz bir resmiyet yok. Ayrıca bir kaleci kiralamamız gerekiyor. Şu anda en iyilerinden birine sahibiz.
William Carvalho, benim seçeneklerimden bir tanesiydi, savunmacı bir orta saha oyuncusu istedim. William transferi zor girdi ve biz de tanıdığımız Arao'yu transfer ettik. Mehdi Taremi'nin özelliklerini gerçekten beğeniyorum ama aynı pozisyonda 4 oyuncum var. Bu yüzden transfer için olasılık yok."
Son Dakika › Spor › Teknik direktör Jorge Jesus'dan şaşırtan açıklama! Premier Lig ekibi Everton'dan aldığı teklifi Fenerbahçe için reddetmiş - Son Dakika