Fenerbahçe, Tete'nin transferinin uygun bulunmadığını resmen açıkladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Tete'nin transferinin uygun bulunmadığını resmen açıkladı

07.08.2023 21:17

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Tete'nin menajerler tarafından önerildiğini, yapılan hukuki, finansal ve teknik değerlendirmeler sonucunda oyuncunun transferinin uygun olmadığı kanaatine varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe, tarihinde eşine az rastlanır bir açıklanmada bulundu. Sarı-lacivertliler, uzun süredir gündeminde olan Brezilyalı futbolcu Tete'yi hukuki, finansal ve teknik değerlendirmeler sonucunda transfer etmeyeceğini duyurdu.

"TRANSFERİNİN TARAFIMIZA UYGUN OLMADIĞI KANAATİNE VARILMIŞTIR"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbolcu ve ekibi, geçtiğimiz günlerde Türkiye ziyaretinde bulunmuşlardır. Bu ziyaret esnasında adı geçen oyuncu, menajerleri tarafından kulübümüze önerilmiştir. Kulübümüz muhtemel transfer ihtimaline istinaden şartları sorgulamış ancak yapılan hukuki, finansal ve teknik değerlendirmeler sonucunda oyuncunun transferinin tarafımıza uygun olmadığı kanaatine varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe tarihinde benzerine az rastlanır açıklama: Tete'nin transferinin uygun olmadığına kanaat getirildi
Kaynak: AA
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Fenerbahçe, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Tete'nin transferinin uygun bulunmadığını resmen açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Tete'nin transferinin uygun bulunmadığını resmen açıkladı - Son Dakika
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