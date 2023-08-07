Fenerbahçe, Tete'nin transferinin uygun bulunmadığını resmen açıkladı

Fenerbahçe, tarihinde eşine az rastlanır bir açıklanmada bulundu. Sarı-lacivertliler, uzun süredir gündeminde olan Brezilyalı futbolcu Tete'yi hukuki, finansal ve teknik değerlendirmeler sonucunda transfer etmeyeceğini duyurdu.

"TRANSFERİNİN TARAFIMIZA UYGUN OLMADIĞI KANAATİNE VARILMIŞTIR"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbolcu ve ekibi, geçtiğimiz günlerde Türkiye ziyaretinde bulunmuşlardır. Bu ziyaret esnasında adı geçen oyuncu, menajerleri tarafından kulübümüze önerilmiştir. Kulübümüz muhtemel transfer ihtimaline istinaden şartları sorgulamış ancak yapılan hukuki, finansal ve teknik değerlendirmeler sonucunda oyuncunun transferinin tarafımıza uygun olmadığı kanaatine varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.