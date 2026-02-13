Fenerbahçe Trabzon\'a Gitti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı için Trabzon'a geldi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Trabzon'a geldi. Özel uçak ile Trabzon Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafile, polis kordonu altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptı. Daha sonra Fenerbahçe güvenlik önlemleriyle beraber otobüsle konaklayacakları otele hareket etti. - TRABZON