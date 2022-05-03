Fenerbahçe, Trabzon'da asılan pankarta suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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Fenerbahçe, Trabzon'da asılan pankarta suç duyurusunda bulundu

03.05.2022 16:25
Fenerbahçe, Trabzon'da asılan pankarta suç duyurusunda bulundu

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Trabzonspor-Antalyaspor maçı öncesi tribünlere asılan pankartla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Trabzonspor- Antalyaspor maçı öncesi tribünlere asılan pankartla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Trabzonspor'un, Medical Park Stadyumu'nda oynadığı Antalyaspor maçında taraftarlarının tribünde açtığı pankarta ilişkin Fenerbahçe Spor Kulübü'nden açıklama yayımladı. Pankartta yer alan figürlerle ilgili, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundukları belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"30 Nisan 2022 tarihinde Trabzonspor ve Antalyaspor arasında oynanan müsabakanın başlangıç düdüğünden önce Trabzonspor taraftarları tarafından açılan; Trabzonspor yöneticileri ve güvenlik güçleri tarafından stadyuma girişi engellenmeyen pankartta, Fenerbahçe'mizi temsil eden kanarya figürü av tüfeğinin namlusunda yer alıyordu.

Bu pankart, 4 Nisan 2015 tarihinde futbol takım otobüsümüze yapılan, faillerinin hala bulunamadığı silahlı saldırıya atıfta bulunmakta ve bu hain saldırı meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır.

Bu doğrultuda Türk Ceza Kanunu'nda yer alan; halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit, suç işlemeye tahrik, suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, kanunlara uymamaya tahrik, hakaret,

6222 sayılı Kanun'da yer alan tehdit veya hakaret içeren tezahürat, şiddete neden olabilecek açıklamalar şeklindeki düzenlemeler uyarınca İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na 10270651903 iş emri numarası ile suç duyurusunda bulunulmuştur.

Bu konunun takipçisi olacağımızdan ve bu pankartı hazırlayanların, bu pankartı stada sokanların ve buna engel olmayanların en ağır şekilde cezalandırılmaları için elimizden geleni yapacağımızdan Büyük Fenerbahçe taraftarının şüphesi olmasın." - İSTANBUL

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Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Trabzon'da asılan pankarta suç duyurusunda bulundu - Son Dakika


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