Fenerbahçe - Trabzonspor Rekabeti

13.02.2026 11:39
Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig'de 139. kez karşılaşacak. Tarih boyunca Fenerbahçe önde.

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 139. kez karşı karşıya gelecek.

Sezonun 22. haftasında yarın Papara Park'ta kozlarını paylaşacak iki ekip, ligde bugüne dek 105 kez karşılaştı.

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te oynanan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 51 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 11 farklı üstünlüğü bulunuyor.

Rekabette 105 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere 138 maçtan 55'ini sarı-lacivertli ekip kazanırken Trabzonspor, 44 galibiyet elde etti. 39 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 181 gol atarken Trabzonspor 157 kez gol sevinci yaşadı.

Ligde Fenerbahçe önde

İki takım lig tarihinde 105 kez karşı karşıya gelirken bu maçlarda Fenerbahçe'nin rakibine 44-27 üstünlük kurdu. İki takım ligdeki 34 maçtan, birer puanla ayrıldı.

Ligde Fenerbahçe'nin 145 golüne Trabzonspor, 111 golle karşılık verdi.

Trabzonspor iç sahada galibiyet sayısında üstün

İki takım arasında Trabzon'daki maçlarda bordo-mavili takımın üstünlüğü var.

Trabzon'da oynanan resmi ve özel toplam 58 maçta Trabzonspor 25, Fenerbahçe 20 galibiyet alırken taraflar, 13 karşılaşmada eşitliği bozamadı.

Bu müsabakalarda Trabzonspor 71, Fenerbahçe 65 gol attı.

Ligde ise iki takım arasında eşitlik söz konusu. Trabzon'daki 52 maçtan 20'sini bordo-mavili takım, 20'sini de sarı-lacivertliler kazanmayı başarırken 12 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Trabzon'daki lig maçlarında Fenerbahçe 63, Trabzonspor ise 61 gol kaydetti.

En farklı galibiyetler

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-16'da ise Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.

En gollü maçlar

İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu.

Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'ndaki Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti.

Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki lig maçından 4-3 galip ayrılıp, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig mücadelesini de 5-2 kazandı.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor

Fenerbahçe - Trabzonspor Rekabeti
