Fenerbahçe, Trabzonspor'u 93-90 yendi

19.04.2026 18:19
Fenerbahçe Beko, Süper Ligi'nde Trabzonspor'u 93-90 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

İSTANBUL, -

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Ali Şakacı, Alper Gökçebel

FENERBAHÇE BEKO: Melli 14, Jantunen 10, Tarık Biberovic 21, Hall 6, Boston Jr. 6, Baldwin 10, Onuralp Bitim 7, de Colo 9, Metecan Birsen 1, Silva 9

TRABZONSPOR: Reed 31, Delgado 15, Yeboah 16, Berk Demir 2, Taylor 4, Girard III 19, Hamm Jr.,

Ege Arar, Tinkle, Dorukhan Engindeniz 3, Alican Güney

1'İNCİ PERİYOT: 18-23

DEVRE: 41-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-70

Basketbol Süper Ligi'nde 27'nci hafta maçında Fenerbahçe Beko kendi sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 93-90 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Kaynak: DHA

