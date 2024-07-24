Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in UEFA maçlarının hakemleri belli oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in UEFA maçlarının hakemleri belli oldu

Fenerbahçe'nin Lugano, Trabzonspor'un Ruzomberok ve Başakşehir'in La Fiorita ile oynayacağı UEFA müsabakalarının hakemleri açıklandı. Fenerbahçe'nin maçını Robert Jones, Trabzonspor'un maçını Nenad Minakovic ve Başakşehir'in maçını Granit Maqedonci yönetecek.

24.07.2024 10:37
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Fenerbahçe, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in UEFA müsabakalarındaki 2. eleme turu rövanş maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'nin, 30 Temmuz Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında İsviçre'nin Lugano ekibini konuk edeceği maçı İngiltere Futbol Federasyonundan Robert Jones yönetecek. Jones'in yardımcılıklarını Neil Davies ve Wade Smith yaparken müsabakanın dördüncü hakemi ise Sam Barrott olacak.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında sahasında Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile 1 Ağustos Perşembe günü yapacağı maçı Sırbistan'dan Nenad Minakovic yönetirken yardımcılıklarını Nikola Borovic ve Bosko Bozovic yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak Milan Mitic görev alacak.

RAMS Başakşehir'in, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında 1 Ağustos Perşembe günü San Marino'nun La Fiorita takımıyla deplasmanda karşı karşıya geleceği maçta ise İsveç Futbol Federasyonundan Granit Maqedonci düdük çalacak. Maqedonci'nin yardımcılıklarını Robin Wilde ve Niklas Nyberg yaparken Victor Wolf ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in UEFA maçlarının hakemleri belli oldu - Son Dakika

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