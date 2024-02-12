Fenerbahçe, Transfer Döneminde 4 İsimle Anlaşmaya Vardı

Spor

Fenerbahçe Kulübü, futbolda ikinci transfer ve tescil döneminde 4 isimle anlaşmaya vardı.

Trendyol Süper Lig, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Fenerbahçe, 2 stoper, 1 orta saha ve 1 forvet transferiyle kadrosunu takviye etti.

Ara transferde ilk takviyesini Leonardo Bonucci'yle yapan sarı-lacivertliler, bu futbolcuyla altı aylık anlaşmaya imza attı.

Sezonun ilk yarısını Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de geçiren İtalyan savunmacı, ligde 7, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 3 maçta forma giyip 1 gol attı. Bonucci, Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak gelirken, sezon sonunda futbol kariyerini noktalayacağını açıkladı.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü kiralandı

Fenerbahçe, savunmaya yaptığı bir diğer takviyeyi İspanya'nın Atletico Madrid ekibinden gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli takım, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yü kiraladı.

27 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk yarısında LaLiga'da 6, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 ve İspanya Kral Kupası'nda 1 maçta forma giydi.

Sezon başında istenen Krunic, ara transfer döneminde kadroya dahil edildi

Teknik direktör İsmail Kartal'ın sezon başında takımda görmek istediği Bosna Hersekli futbolcu Rade Krunic için ara transfer döneminde girişimlerini hızlandıran Fenerbahçe, oyuncu için İtalya'nın Milan ekibiyle anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertli ekip, 30 yaşındaki orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiraladı.

İtalya Serie A'da 10, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 karşılaşmada forma giyen Krunic, Fenerbahçe'ye imza atmasının ardından 5 Süper Lig, 2 de Ziraat Türkiye Kupası maçında oynadı.

Emre Mor gitti, Serdar Dursun döndü

Milli futbolcu Umut Nayir'i Siltaş Yapı Pendikspor'a kiralayan Fenerbahçe, forvet takviyesini eski futbolcusu Serdar Dursun'la yaptı.

Sezona Fenerbahçe'de başlayan, UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde Zimbru ile deplasmanda oynanan maçta da forma giyen Serdar Dursun, daha sonra VavaCars Fatih Karagümrük'e transfer olmuştu. 32 yaşındaki oyuncu, kırmızı-siyahlı ekiple 22 Süper Lig, 2 de Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında oynarken 6 kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe, Serdar Dursun'u sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Serdar Dursun, sarı-lacivertli takıma geri dönerken, Emre Mor da VavaCars Fatih Karagümrük'e kiralık olarak gitti. Sezon başında yaşadığı sakatlık sebebiyle formasından uzun süre uzak kalan Emre Mor, Fenerbahçe'de 6 lig maçında oyuna sonradan dahil olurken, Adanaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde 90 dakika şans buldu.

Crespo, Rayo Vallecano'ya kiralandı

Rade Krunic'i transfer eden Fenerbahçe, aynı bölgede forma giyen Miguel Crespo'yu İspanya'ya gönderdi. Bu futbolcu, LaLiga ekiplerinden Rayo Vallecano'ya satın alma opsiyonuyla kiralandı.

Trendyol Süper Lig'de 10, UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde 3, UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında da 5 mücadelede sahaya çıkan Crespo, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

Samet Akaydin, Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'a transfer oldu

Fenerbahçe'de Becao ve Djiku'nun sakatlıkları sonrasında forma giyen milli futbolcu Samet Akaydin, devre arasında Yunanistan'a transfer oldu.

Samet, Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos'a satın alma opsiyonuyla kiralandı.

Sezonun ilk yarısında Süper Lig'de 10 maçta forma giyen Samet Akaydin, UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde de 1 mücadelede oynadı. UEFA listesine ismi bildirilmeyen 29 yaşındaki stoper, grup maçlarında forma giyemedi.

Lincoln Henrique, ülkesi Brezilya'ya gitti

Fenerbahçe'nin geçen sezon başında Portekiz'in Santa Clara takımından transfer ettiği Lincoln Henrique, Brezilya'nın Bragantino ekibine kiralandı.

Yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonun ilk yarısında lisansı çıkarılmayan Brezilyalı futbolcu, ikinci yarıda takıma dahil oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor ile oynanan müsabakada forma giyen Lincoln Henrique, 83 dakika sahada kalırken 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

Sezonun geri kalanında kadroda düşünülmeyen Lincoln Henrique, Bragantino'ya satın alma opsiyonuyla kiralandı.

Sarı-lacivertli takım, orta saha oyuncularından Bartuğ Elmaz'ı Sivasspor'a, Belçika'nın Beveren ekibinden dönen Tiago Çukur'u da Ümraniyespor'a kiralık olarak gönderdi.

Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki hamleleri

Sarı-lacivertli takımda ikinci transfer ve tescil döneminde gelen ve giden futbolcular şöyle:

Gelenler: Leonardo Bonucci (Union Berin), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid-Kiralık), Rade Krunic (Milan-Kiralık), Serdar Dursun (VavaCars Fatih Karagümrük-Kiralık)

Gidenler: Umut Nayir (Siltaş Yapı Pendikspor), Miguel Crespo (Rayo Vallecano-Kiralık), Lincoln Henrique (Bragantino-Kiralık), Samet Akaydin (Panathinaikos-Kiralık), Emre Mor (VavaCars Fatih Karagümrük-Kiralık), Bartuğ Elmaz (EMS Yapı Sivasspor-Kiralık), Tiago Çukur (Ümraniyespor-Kiralık)