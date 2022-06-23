Fenerbahçe transferde gaza bastı! Emre Mor'un transferi için oyuncunun menajeri İstanbul'a davet edildi - Son Dakika
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Fenerbahçe transferde gaza bastı! Emre Mor'un transferi için oyuncunun menajeri İstanbul'a davet edildi

23.06.2022 17:36

Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması altında sergilediği performansla dikkat çeken Emre Mor, Fenerbahçe'nin radarına girdi. Fenerbahçe, genç oyuncu ile süreci resmileştirmek adına menajerini İstanbul'a çağırdı.

Geçen sezon Volkan Demirel yönetimindeki Fatih Karagümrük formasıyla başarılı bir performans sergileyen Emre Mor, Süper Lig devlerinin tekrar ilgisini çekti. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, transfer dönemine hızlı başlayan kulüplerden olan Fenerbahçe, Emre Mor için Fatih Karagümrük'e resmi teklif yaptı. Oyuncunun temsilcisi sözleşme ve transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet edildi.

SÖZLEŞMESİNDE YER ALAN İLGİNÇ DETAY

Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Emre Mor'un sözleşmesinde ilginç bir detay yer alıyor. Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Emre Mor'un başka bir takıma transferi gerçekleşirse, belirlenen bonservis ücretinin yüzde 50'si oyuncuya verilecek.

Fenerbahçe, Emre Mor için resmi teklif yaptı! Sözleşmesindeki detay herkesi şaşkına çevirdi
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Son Dakika Spor Fenerbahçe transferde gaza bastı! Emre Mor'un transferi için oyuncunun menajeri İstanbul'a davet edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe transferde gaza bastı! Emre Mor'un transferi için oyuncunun menajeri İstanbul'a davet edildi - Son Dakika
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