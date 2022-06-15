Fenerbahçe transferde gaza bastı! Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma'nın transferi resmen açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma'nın transferi resmen açıklandı

15.06.2022 08:48

Fenerbahçe, ülkemizde Galatasaray'da da forma giyen Portekizli kanat oyuncusu Bruma'nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Geçen sezon çıktığı 46 maçta 10 gol 4 asistlik performans sergileyen 27 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a gelecek.

Fenerbahçe Kulübü, PSV Eindhoven forması giyen Bruma'nın (Armindo Tue Na Bangna) kiralık olarak transferi konusunda oyuncunun kulübü ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

"İSTANBUL'A GELECEK"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz Armindo Tué Na Bangna'nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir."

2013'TE GALASATARAY'A GELMİŞTİ

2013 yılında 10 milyon euro karşılığında Galatasaray formasıyla Türkiye'ye adım atan 27 yaşındaki Bruma, 2017'de RB Leipzig'e 12.5 milyon euroya gitmişti. Bruma Galatasaray formasıyla 57 maçta oynadı, 12 gol attı. Bruma, son olarak formasını giydiği PSV'de ise 47 maçta 9 gol attı.

YORUMLAR
500
Fenerbahçe'den Bruma açıklaması Fenerbahçe'den Bruma açıklaması Vedat Muriqi yeniden Süper Lig'e dönüyor! Ancak bu sefer İstanbul'un diğer yakasına gidecek... Vedat Muriqi yeniden Süper Lig'e dönüyor! Ancak bu sefer İstanbul'un diğer yakasına gidecek...

Galatasaray, Fenerbahçe, Bruma, PSV, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe transferde gaza bastı! Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma'nın transferi resmen açıklandı - Son Dakika


Son Dakika
10:01 Küresel piyasaların gözü kulağı Fed'in bugün açıklayacağı faiz kararında! Ekonomistlere göre 75 baz puanlık artış kesin
09:45 Bursa'da da ekmeğe zam geldi! Bugünden itibaren 4 TL'den satışa sunulacak
09:36 "Şevval Sam Yasak Elma dizisinden ayrıldı" iddialarına rol arkadaşı Eda Ece'den yalanlama
09:34 Mustafa Sarıgül'den dikkat çeken hamle! "Türkiye Değişim Partisi-Zafer Partisi-Memleket Partisi ittifakı geliyor" paylaşımını beğendi
09:30 Rusya'nın Suriye büyükelçisinden Türkiye'nin olası sınır ötesi operasyonuna tepki: Pek akıllıca olmaz, gerilimi artırarak durumu istikrarsızlaştırır
08:53 14 Haziran'da Türkiye'de yayına giren Disney Plus'un lansmanında ünlülerden şıklık yarışı! Güzel oyuncuların kombinleri geceye damga vurdu
08:37 Sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemelerin 14 maddesi daha TBMM'den geçti! İşte teklifin o maddeler
08:30 "Sağlık Bakanı gelmezse kendimi patlatırım" diyen ambulans şoförü Bakan Koca ile bir araya geldi! Koca buluşmayı Twitter'dan duyurdu
08:18 Denizli'de haklarında kayıp ihbarı verilen 2 gencin tüfekle vurulmuş cansız bedeni su kuyusunda bulundu
08:10 Final yapmaya hazırlanan Survivor All Star'da yarışmaya son veda eden isim Çağan Atakan Arslan oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 10:09:22. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe transferde gaza bastı! Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma'nın transferi resmen açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement