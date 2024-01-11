Fenerbahçe transfere doymuyor! Bonucci\'nin ardından bir yıldızı daha bitirdiler

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Süper Lig devi Fenerbahçe uzun zamandır peşinde olduğu Milan'ın yıldızı Rade Krunic transferinde mutlu sona ulaştı.

KRUNIC DE TAMAM

Sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki Bosna-Hersekli yıldız için Milan'a 5 milyon euro artı bonuslar şeklinde bir teklif yaptı. Milan'ın bu teklifi kabul ettiği ve transferin kısa sürede açıklanacağı ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin anlaşmaya vardığı Rade Krunic ile senelik 3 milyon euro bandında sözleşmenin altına imza atması bekleniyor.

YARIN İSTANBUL'A GELİYOR

Fenerbahçe ile her konuda anlaşmaya varan Rade Krunic, sağlık kontrolü ve resmi imza için İstanbul'a davet edildi. Bosnalı orta saha oyuncusunun, temsilcisiyle birlikte cuma günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

MILAN ANLAŞMAYI AÇIKLADI

Görüşmelerin büyük oranda tamamlanmasının ardından Milan CEO'su Giorgio Furlani, Rade Krunic'in Fenerbahçe'ye transferini açıkladı. Furlani yaptığı açıklamada, "Rade Krunic'in, Fenerbahçe'ye transferinde her şey yolunda gidiyor. Krunic'e bol şans diliyoruz. Umarım Fenerbahçe'de başarılı işler yapar" dedi.