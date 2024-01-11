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Fenerbahçe transfere doymuyor! Bonucci'nin ardından bir yıldızı daha bitirdiler - Son Dakika
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Fenerbahçe transfere doymuyor! Bonucci'nin ardından bir yıldızı daha bitirdiler

Son olarak yıldız savunmacı Leonardo Bonucci'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, Milan forması giyen Rade Krunic ile de anlaşmaya vardı. Yıldız futbolcu, yarın temsilcisi ile birlikte İstanbul'a gelecek.

11.01.2024 - 22:29,  Güncelleme: 23:01
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Süper Lig devi Fenerbahçe uzun zamandır peşinde olduğu Milan'ın yıldızı Rade Krunic transferinde mutlu sona ulaştı.

KRUNIC DE TAMAM

Sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki Bosna-Hersekli yıldız için Milan'a 5 milyon euro artı bonuslar şeklinde bir teklif yaptı. Milan'ın bu teklifi kabul ettiği ve transferin kısa sürede açıklanacağı ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin anlaşmaya vardığı Rade Krunic ile senelik 3 milyon euro bandında sözleşmenin altına imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe transfere doymuyor! Bonucci'nin ardından bir dünya yıldızını daha bitirdiler

YARIN İSTANBUL'A GELİYOR

Fenerbahçe ile her konuda anlaşmaya varan Rade Krunic, sağlık kontrolü ve resmi imza için İstanbul'a davet edildi. Bosnalı orta saha oyuncusunun, temsilcisiyle birlikte cuma günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Fenerbahçe transfere doymuyor! Bonucci'nin ardından bir dünya yıldızını daha bitirdiler

MILAN ANLAŞMAYI AÇIKLADI

Görüşmelerin büyük oranda tamamlanmasının ardından Milan CEO'su Giorgio Furlani, Rade Krunic'in Fenerbahçe'ye transferini açıkladı. Furlani yaptığı açıklamada, "Rade Krunic'in, Fenerbahçe'ye transferinde her şey yolunda gidiyor. Krunic'e bol şans diliyoruz. Umarım Fenerbahçe'de başarılı işler yapar" dedi.

Fenerbahçe transfere doymuyor! Bonucci\'nin ardından bir yıldızı daha bitirdiler
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (1)
  • Ali Arslan: Başkan artık bu işi geçte olsa öğrendi, eğer kalirsa başkan olarak,fetoyuda federasyonuda hakemleride yener lige ambargo koyar FB, mekanın sahibi geldi , otobüsü kursunlansada kumpaslar kurulsada çeteler kurulsada ben burdayım der. Yanıtla 26 7

Rade Krunic, Fenerbahçe, Milan, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe transfere doymuyor! Bonucci'nin ardından bir yıldızı daha bitirdiler - Son Dakika
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