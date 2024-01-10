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Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor'u 7-1 mağlup etti - Son Dakika
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Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor'u 7-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 7-1 mağlup etti. Maçta Fenerbahçe'nin gollerini Dzeko (3), Mert Müldür, Szymanski, Batshuayi ve Uğurcan Yazğılı (kendi kalesine) kaydederken, TÜMOSAN Konyaspor'un tek golünü Guilherme attı.

Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor\'u 7-1 mağlup etti
10.01.2024 - 22:03,
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Stat: Ülker

Hakemler: Kadir Sağlam, Furkan Ürün, Anıl Usta

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek (Dk. 80 Bartuğ Elmaz), Fred, İrfan Can Kahveci (Dk. 65 Cengiz Ünder), Szymanski (Dk. 46 Umut Nayir), King (Dk. 65 Tadic), Dzeko (Dk. 46 Batshuayi)

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ (Dk. 67 Nzonzi), Kahraman Demirtaş (Dk. 46 Oğulcan Ülgün), Guilherme, Uğurcan Yazğılı, Soner Dikmen, Prip (Dk. 46 Muric), Cicaldau (Dk. 60 Rak), Moreno (Dk. 82 Yasir Subaşı), Emrehan Gedikli

Goller: Dk. 11 (Penaltıdan), Dk. 32 ve Dk. 40 Dzeko, Dk. 42 Mert Müldür, Dk. 44 Szymanski, Dk. 63 Batshuayi, Dk. 83 Uğurcan Yazğılı (Kendi kalesine) (Fenerbahçe), Dk. 90 Guilherme (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Ahmet Oğuz, Dk. 51 Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 71 Serdar Aziz (Fenerbahçe)

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme mücadelesinde Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor'u sahasında 7-1 mağlup etti.

55. dakikada King'in ceza sahası önünde düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu İrfan Can Kahveci kullandı. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

63. dakikada Fenerbahçe 6. golünü kaydetti. Orta sahada topu kapan İrfan Can Kahveci'nin ortasında savunmanın ıska geçtiği topu kapan Batshuayi, kaleciden sıyrılıp sol çaprazdan topu filelere gönderdi: 6-0.

83. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Fred'le paslaşarak ceza sahasına giren Cengiz Ünder, ceza sahası içi sağ çaprazından kale önüne ortaladı. Konyaspor savunmasından Uğurcan Yazğılı ters bir vuruşla, topu kendi ağlarına gönderdi: 7-0.

90. dakikada TÜMOSAN Konyaspor golü buldu. Sağ kanatta topla buluşan Ahmet Oğuz'un ceza sahasına gönderdiği ortada Serdar Aziz'in uzaklaştırmak istediği top Guilherme'da kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Livakovic'in solundan filelere gitti: 7-1.

Fenerbahçe müsabakadan 7-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA
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