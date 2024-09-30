Fenerbahçe Twente Maçı Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe, 3 Ekim Perşembe günü deplasmanda Hollanda ekibi Twente ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları yapan futbolcular, dayanıklılık koşularının ardından yaptıkları dar alanda çift kale maçlarla idmanı tamamladı.
Antalyaspor ile oynanan karşılaşmanın ilk 11'inde görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı.
Sarı-lacivertliler, Twente maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL
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