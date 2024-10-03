Fenerbahçe Twente Maçına Hazır

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Twente ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Twente
Hakemler: Chris Kavanagh, Lee Betts, James Mainwaring (İngiltere)
Twente: Unnerstall, Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine, Regeer, Vlap, Van Walfswinkel, Steijn, Van Bergen, Lammers
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Becao, Djiku, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Tadic, Szymanski, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri
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