Fenerbahçe Twente Maçına Hazır

Spor

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Twente ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Twente

Hakemler: Chris Kavanagh, Lee Betts, James Mainwaring (İngiltere)

Twente: Unnerstall, Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine, Regeer, Vlap, Van Walfswinkel, Steijn, Van Bergen, Lammers

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Becao, Djiku, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Tadic, Szymanski, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri