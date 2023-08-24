Fenerbahçe, Twente'yi 5-1 mağlup ederek Konferans Ligi'nde tur kapısını ardına kadar araladı - Son Dakika

Fenerbahçe, Twente'yi 5-1 mağlup ederek Konferans Ligi'nde tur kapısını ardına kadar araladı

Son Güncelleme: 24.08.2023 22:27

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe, sahasında Twente'yi 5-1 yenerek gruplara kalma yolunda büyük bir avantaj elde etti.

UEFA Konferans Ligi play-off turu maçında Fenerbahçe, sahasında Twente'yi ağırladı. Mücadeleyi 5-1 kazanan sarı-lacivertliler, gruplara kalma yolunda avantajı eline aldı.

TWENTE 10 KİŞİ

Karşılaşmaya hızlı başlayan Twente, 20. dakikada Ugalde ile 1-0 öne geçti. Bu gol sonrası oyunun kontrolünü eline alan sarı-lacivertliler, 32. dakikada Jayden Oosterwolde ile beraberliği yakaladı. 43. dakikada ise Twente'de Regeer, Mert Müldür'e yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla cezalandırdı. İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmayınca takımlar soyunma odasına beraberlikle gitti.

İRFAN CAN KAHVECİ DUBLE YAPTI

Rakibin 10 kişi kalmasını fırsat bilen Fenerbahçe, ikinci yarı vites artırdı. Sarı-lacivertlilerde 60. dakikada Szymanski, takımını öne geçirdi. İrfan Can Kahveci ise 62 ve 74. dakikalarda attığı gollerle farkı artırdı. Son sözü ise Tadic söyledi. Sırp yıldız, uzatmada attığı golle skoru 5-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe mücadeleden 5-1'lik üstünlükle ayrıldı ve Konferans Ligi'nde gruplara kalma yolunda dev bir adım attı.

BÜYÜK AVANTAJ YAKALADIK

Fenerbahçe, Twente ile rövanşı 31 Ağustos Perşembe akşamı Hollanda'da oynayacak. Sarı-lacivertliler bu maçta sahadan her türlü galibiyet, beraberlik ya da 3 farklı her mağlubiyette gruplara adını yazdıracak.

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Twente'yi 5-1 mağlup ederek Konferans Ligi'nde tur kapısını ardına kadar araladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Twente'yi 5-1 mağlup ederek Konferans Ligi'nde tur kapısını ardına kadar araladı - Son Dakika
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