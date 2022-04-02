Fenerbahçe U19: 3-3 - Son Dakika

STAT: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha

U19 Süper Ligi 27'nci haftasında sahasında Fenerbahçe U19'u konuk eden Kayserispor U19 3-3 berabere kaldı. Kayserispor adına 21'inci dakikada Ethem Balcı, 63 ve 87'de Talha Sarıaslan golleri kaydederken, Fenerbahçe'nin golleri 32'inci dakikada Çağtay Kurukalıp, 4'inci dakikada Ruhan Arda ve 70'inci dakikada Melih Bostan'tan geldi.