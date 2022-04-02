STAT: Atatürk Spor Kompleksi Yan SahaHAKEMLER: Ahmet Çıtak, Abdulkadir Keğin, Selahattin Ak, 4'üncü Hakem: Bekir KahramanKAYSERİSPOR U19: Tolun Orhun, Talha Karataş (Dk.60 Berkan Aslan), Enes Koçoğlu (Dk.60 Serhat Işık), Arif Kocaman, Bilal Ceylan, Berat Eskin (Dk.90+2 Seyitcem Gökberk), Ethem Balcı, Emin Can Uysal (Dk.75 Serhat Işık), Talha Sarıaslan, Kürşat Babamoğlu, M. ErenFENERBAHÇE U19: Osman Ertuğrul, Ruhan Arda, Yiğit Efe, Emir Ortakaya, Çağtay Kurukalıp, Yusuf Kocatürk, Jinho Jo (Dk.60 İsak Vural), Enes Şanlı (Dk.46 Alperen Güler), Erkan Arda, Efecan Mızrakcı (Dk.46 Arda Okan), Umut Yaşar (Dk.46 Melih Bostan)GOLLER: Dk. 21 Ethem Balcı, Dk.63 - 87 Talha Sarıaslan (Kayserispor U19) Dk. 32 Çağtay Kurukalıp, Dk.47 Ruhan Arda, Dk.70 Melih Bostan (Fenerbahçe U19)SARI KARTLAR: Enes Koçoğlu, Serhat Işık, (Kayserispor) Yusuf KocaTürk, Ruhan Arda, Eren Bayraktar (Fenerbahçe)
U19 Süper Ligi 27'nci haftasında sahasında Fenerbahçe U19'u konuk eden Kayserispor U19 3-3 berabere kaldı. Kayserispor adına 21'inci dakikada Ethem Balcı, 63 ve 87'de Talha Sarıaslan golleri kaydederken, Fenerbahçe'nin golleri 32'inci dakikada Çağtay Kurukalıp, 4'inci dakikada Ruhan Arda ve 70'inci dakikada Melih Bostan'tan geldi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe U19: 3-3 - Son Dakika