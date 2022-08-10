Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunun rövanşında Slovacko'ya konuk oluyor - Son Dakika
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunun rövanşında Slovacko'ya konuk oluyor

10.08.2022 09:21
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunun rövanşında Slovacko'ya konuk oluyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 3-0 galip geldiği ilk maçın rövanşında bugün Çekya temsilcisi Slovacko'ya konuk oluyor.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 3-0 galip geldiği ilk maçın rövanşında bugün Çekya temsilcisi Slovacko'ya konuk oluyor.

Çekya'nın Uherske Hradiste kentindeki Mestsky Fotbalovy Stadion Miroslava Valenty'de, yerel saatle 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek.

Sarı-lacivertliler tur peşinde

Sarı-lacivertli ekip, 4 Ağustos'taki UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında, Çekya temsilcisi Slovacko'yu Emre Mor ve Lincoln Henrique'nin (2) attığı gollerle 3-0 mağlup etmişti. Fenerbahçe, 8 Ağustos Pazartesi günü ise Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonu ilk maçında, Kadıköy'de, HangiKredi Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalarak lige puan kaybıyla başlamıştı.

Deplasmana 3-0 gibi avantajlı bir skorla çıkacak olan sarı-lacivertliler, rövanş maçını da kazanıp turu geçerek adını play-off'a yazdırmak istiyor. Slovacko eşleşmesinden başarıyla geçmesi halinde Fenerbahçe, Avusturya takımı Austria Wien ile eşleşecek.

Jesus'un Fenerbahçe ile dördüncü resmi Avrupa maçı

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus da yeni ekibinin başında dördüncü resmi Avrupa maçına çıkacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda, takımı iki maç sonucunda Dinamo Kiev'e elenen deneyimli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ise 3-0'lık galibiyet yaşadığı 3. maçından sonra, takımının başında 4. Avrupa maçına çıkacak.

Avrupa maçlarında görev almayan sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Luan Peres ve Dinamo Kiev karşısında çift sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kalan İsmail Yüksek, Jesus'un görev vermesi halinde sahadaki yerlerini alacak.

Fenerbahçe'deki eksikler

Fenerbahçe, zorlu mücadelede sakatlık sebebiyle 3 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertli ekipte, sakatlıkları süren ancak bireysel çalışmalara başlayan İrfan Can Kahveci, Joao Pedro ve Serdar Aziz'in yarınki maçın kadrosunda olması beklenmiyor. Aynı şekilde sakatlığını atlatıp takımla birlikte çalışmalara başlayan Mert Hakan Yandaş ile sakatlığı devam eden Nazım Sangare'nin, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadıkları için sahaya çıkmayacaklar.

Bu oyunculardan başka yeni transfer Tiago Çukur ile kadroda düşünülmeyen Steven Caulker, Max Meyer ve Mbwana Samatta da listeye eklenmedikleri için kadroda bulunmuyor. Öte yandan Dimitris Pelkas ile Marcel Tisserand da teknik heyet kararıyla kadroda yer almayan isimler arasında.

Avrupa kupalarında 244. maç

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Çekya'nın Slovacko takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 244. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 243 müsabakada 88 galibiyet, 52 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 305 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 356 gol gördü.

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Kaynak: AA

Lincoln Henrique, Fenerbahçe, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunun rövanşında Slovacko'ya konuk oluyor - Son Dakika

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