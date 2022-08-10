Fenerbahçe, Çekya'ya geldi - Son Dakika
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Fenerbahçe, Çekya'ya geldi

10.08.2022 18:21
Fenerbahçe, Çekya'ya geldi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanşında yarın Slovacko ile oynayacağı maç için Çekya'ya geldi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanşında yarın Slovacko ile oynayacağı maç için Çekya'ya geldi.

Sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanın ardından özel uçakla Çekya'ya hareket eden sarı-lacivertliler, Brno kentindeki Turany Havalimanı'na ulaştı. Havalimanında Prag Fenerbahçeliler Derneği'nin üyeleri tarafından karşılanan Fenerbahçe kafilesi, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele doğru hareket etti.

BERISHA KADRODAN ÇIKARILDIFenerbahçe'de turun ilk maçında kadroda bulunan Mergim Berisha, rövanş kadrosuna alınmadı. Sabah yapılan antrenmanda yer almayan Berisha, tedavi amaçlı İstanbul'da bırakıldı. Fenerbahçe'nin kadrosunda şu isimler yer aldı;

" Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Mauricio Lemos, Gustavo Henrique, Luan Peres, Ferdi Kadıoğlu, Filip Novak, İsmail Yüksek, Willian Arao, Miha Zajc, Miguel Crespo, Arda Güler, Lincoln Henrique, Diego Rossi, Emre Mor, Burak Kapacak, Bruma, Joshua King, Enner Valencia, Serdar Dursun."

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Kaynak: DHA

Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Çekya'ya geldi - Son Dakika

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