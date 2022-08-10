Sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri 'nde yaptığı antrenmanın ardından özel uçakla Çekya'ya hareket eden sarı-lacivertliler, Brno kentindeki Turany Havalimanı'na ulaştı. Havalimanında Prag Fenerbahçeliler Derneği'nin üyeleri tarafından karşılanan Fenerbahçe kafilesi, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele doğru hareket etti.

Kaynak: DHA

Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Çekya'ya geldi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.