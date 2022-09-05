Fenerbahçe'de Dinamo Kiev hazırlıkları başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Dinamo Kiev hazırlıkları başladı

05.09.2022 20:53
Fenerbahçe'de Dinamo Kiev hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 1'inci hafta maçında perşembe günü saat 19.45'te Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk edecek.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 1'inci hafta maçında perşembe günü saat 19.45'te Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk edecek. Sarı-lacivertliler, maçın hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla başladı. Dün itibarıyla bireysel çalışmalara başlayan yeni transfer Michy Batshuayi, bugün takımla birlikte çalıştı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan antrenman, sahada koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Pas çalışmalarının yapıldığı idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.


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Kaynak: DHA

Dinamo Kiev, Fenerbahçe, Ukrayna, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Dinamo Kiev hazırlıkları başladı - Son Dakika

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