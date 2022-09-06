Fenerbahçe'den Avrupa Ligi'nde büyük başarı! Listeye giren tek Türk takımı oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe'den Avrupa Ligi'nde büyük başarı! Listeye giren tek Türk takımı oldu

06.09.2022 16:13
Fenerbahçe'den Avrupa Ligi'nde büyük başarı! Listeye giren tek Türk takımı oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde en çok puan toplayan Türk takımı oldu. Yayınlanan listede sarı-lacivertliler, 66 puanla ilk 15'te yer aldı. İspanyol ekibi Villarreal ise 118 puanla Avrupa Ligi tarihinde en çok puan toplayan takım olarak zirveye oturdu.

UEFA Avrupa Ligi tarihinde en çok puan toplayan takımlar belli oldu. Sıralama ilk 15'te yer alan tek Türk takımı Fenerbahçe oldu.

FENERBAHÇE, 66 PUAN TOPLADI

Sporx'te yer alan habere göre, Avrupa Ligi tarihinde 54 maça çıkan sarı-lacivertliler, 25 galibiyet, 16 beraberlik ve 13 yenilgi alırken, 65 gol attı ve kalesinde 55 gol gördü. Temsilcimiz Fenerbahçe, 66 puan elde etti. Sarı-lacivertliler 15. sırada kendisine yer buldu.

İSPANYOLLAR ZİRVEDE

İspanyol takımları ise zirveye damga vurdu. 118 puanla zirvede yer alan Villarreal'i bir başka İspanyol ekibi Sevilla 102 puan ile takip etti.

Avrupa Ligi'nde en çok puan toplayan takımlar şöyle:

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