Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 4-1 galip ayrılarak gruplarda mücadele hakkı elde etti.

Kaynak: AA

Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Futbol: UEFA Avrupa Ligi play-off - Son Dakika

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