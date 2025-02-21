Fenerbahçe\'nin Avrupa\'daki rakibi belli oldu

Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i eleyerek adını son 16 turuna yazdıran Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu. Sarı-Lacivertliler İskoçya'nın Rangers takımı ile eşleşti.

İŞTE EŞLEŞMELER

SON 16 TURU

Fenerbahçe - Rangers

Bodo Glimt - Olympiakos

Frankfurt - Ajax

FCSB - Lyon

AZ Alkmaar - Tottenham

Real Sociedad - Manchester United

Viktoria Plzen - Lazio

Roma - Athletic Bilbao

GLASGOW RANGERS NELER YAPTI?

İskoçya temsilcisi Rangers, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 4 galibiyetin yanı sıra 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakiplerinden Lyon'a evinde 4-1 yenilen Rangers, İngiltere'den Manchester United'a ise deplasmanda 2-1 mağlup oldu. İskoç ekibi, ağırladığı Union Saint- Gilloise'yı ise 2-1 yenmeyi başardı. Öte yandan Olympiakos ile Rangers'ın lig aşamasında Yunanistan'daki karşılaşması 1-1 eşitlikle sona erdi.

İLK MAÇ KADIKÖY'DE

Fenerbahçe, son 16 turunda ilk maçı evinde oynayacak. Fenerbahçe, çeyrek finalde Roma - Athletic Bilbao eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. Fenerbahçe, çeyrek final veya yarı finale çıkması halinde turların ilk maçlarını iç sahada oynayacak.

MAÇLAR NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 6 Mart'ta, rövanş maçları ise 13 Mart'ta oynanacak. Son 16 turunun ardından yoluna çeyrek finalde devam edecek olan takımlar maçlarını 10-17 Nisan'da oynayacak.

Yarı final mücadeleri 1 ve 8 Mayıs'da oynanacak. UEFA Avrupa Ligi'nde final ise 21 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak.