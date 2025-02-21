Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi belli oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi belli oldu

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, ilk maçı Kadıköy'de oynayacak.

21.02.2025 15:14
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UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i eleyerek adını son 16 turuna yazdıran Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu. Sarı-Lacivertliler İskoçya'nın Rangers takımı ile eşleşti.

İŞTE EŞLEŞMELER

SON 16 TURU

GLASGOW RANGERS NELER YAPTI?

İskoçya temsilcisi Rangers, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 4 galibiyetin yanı sıra 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakiplerinden Lyon'a evinde 4-1 yenilen Rangers, İngiltere'den Manchester United'a ise deplasmanda 2-1 mağlup oldu. İskoç ekibi, ağırladığı Union Saint- Gilloise'yı ise 2-1 yenmeyi başardı. Öte yandan Olympiakos ile Rangers'ın lig aşamasında Yunanistan'daki karşılaşması 1-1 eşitlikle sona erdi.

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi belli oldu

İLK MAÇ KADIKÖY'DE

Fenerbahçe, son 16 turunda ilk maçı evinde oynayacak. Fenerbahçe, çeyrek finalde Roma - Athletic Bilbao eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. Fenerbahçe, çeyrek final veya yarı finale çıkması halinde turların ilk maçlarını iç sahada oynayacak.

MAÇLAR NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 6 Mart'ta, rövanş maçları ise 13 Mart'ta oynanacak. Son 16 turunun ardından yoluna çeyrek finalde devam edecek olan takımlar maçlarını 10-17 Nisan'da oynayacak.

Yarı final mücadeleri 1 ve 8 Mayıs'da oynanacak. UEFA Avrupa Ligi'nde final ise 21 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak.

Fenerbahçe\'nin Avrupa\'daki rakibi belli oldu

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (35)

  • ferhat eser:
    RANGERS EZER GEÇER HER 2 MACTADA HELE İSKOCYADA OFFFF ŞENLİK VAR ŞENLİK :))))) 123 131 Yanıtla
  • Saim Akkuzu:
    Bir GS li olarak fenere avrupada başarılar dilerim. 166 26 Yanıtla
  • AlexArda:
    Son 5 ve 10 yılın en çok puan toplayan takımı gururumuz FENERBAHÇE'dir. 145 34 Yanıtla
  • astronot marslı:
    ferhatin 7 sulalesini senlige davet ediyoz butun Sulaleni al gel fero 127 37 Yanıtla
  • İnan Şimşek:
    Bir Galatasarayli olarak başarılılar fenerbahçe 123 22 Yanıtla
  • AlexArda:
    6s 8tas avrupaya gönderilmemelidir, başakşehir sivas gitsin daha faydalı. Fenerbahçe 45250, Basaksehir 23000, Sivasspor 16500, Besiktas 14500. 110 23 Yanıtla
  • Remzi Özdemir:
    başarılar fenerbahçem 108 17 Yanıtla
  • AlexArda:
    bugün eyüp maçını da yabancı hakem yönetmeliydi. inşallah hakem ittirmesine fırsat tanımadan eyüp kazanır. avrupaya gittiğinde ülkemize fayda sağlayacak büyük takımlar gerekiyor :)) 98 10 Yanıtla
  • Ateş:
    Fener ezer geçer. 62 35 Yanıtla
  • Yusuf Yoltay:
    Galatasaray kim ile eşleşti ?? 72 22 Yanıtla
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