Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise\'e konuk olacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın deplasmanda Belçika temsilcisi Union Saint- Gilloise'e konuk olacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fenerbahçe, yarın TSİ 23.00'te Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler maçtan galip ayrılıp, 14 Mart Perşembe günü sahasında oynanacağı rövanş öncesi avantaj elde etmek istiyor. Fenerbahçe, Union SG ile tarihinde ilk kez karşılaşacak.
Fenerbahçe grubu lider tamamladı
Fenerbahçe, bu sezon Avrupa kupalarına UEFA Konferans Ligi elemelerinden başladı. Sarı-lacivertliler 2. turda Zimbru, 3. turda Maribor ve play-off turunda da Twente'yi eleyerek gruplara kaldı. Kanarya; H Grubu'nda Nordsjaelland, Ludogorets ve Spartak Trnava ile mücadele ederken 6 maçta 4 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı. Rakip filelere 13 gol gönderirken, kalesinde 11 gol gören sarı-lacivertliler, 12 puanla gruptan lider olarak doğrudan son 16 turuna yükselmeyi başardı.
Avrupa kupalarında 267. maç
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 266 kez boy gösterdi. Bu süreçte 105 galibiyet alan sarı-lacivertliler, 55 müsabakada berabere kalırken, 106 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan karşılaşmalarda Kanarya rakip fileleri 360 kez havalandırırken, kalesinde ise 380 gol gördü.
Konferans Ligi'nde 15. maç
Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde 15. kez mücadele edecek. Kanarya, bu organizasyonda oynadığı 14 müsabakada 10 galibiyet elde ederken, 4 de mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler söz konusu mücadelelerde 38 gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 19 gole engel olamadı.
Belçika takımları ile 9. kez
Union SG ile ilk kez bir resmi maçta karşılaşacak olan Fenerbahçe, bugüne kadar Belçika ekipleriyle 8 müsabakaya çıktı. Anderlecht ile Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Avrupa Ligi'nde toplam 6 kez karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler, Royal Antwerp ile de 2 kez Avrupa Ligi gruplarında kozlarını paylaştı. Kanarya söz konusu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Union SG, Belçika'da lider
Belçika Ligi'nde 28 maça çıkan Union Saint-Gilloise, 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 68 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Ligde son 22 maçta yenilmeyen sarı-lacivertliler, 61 gol atarken, kalesinde de 29 gol gördü.
Belçika ekibi, Avrupa Ligi'nden geldi
Avrupa kupalarında sezona UEFA Avrupa Ligi play-off turundan başlayan Union SG, Lugano'yu eleyerek gruplara kaldı. E Grubu'nda Liverpool, Toulouse ve LASK ile mücadele eden Belçika ekibi, grupta 8 puan toplayarak 3. oldu ve Avrupa Konferans Ligi'ne kaldı. Bu organizasyonda da son 16 play-off turunda Eintracht Frankfurt ile eşleşen Union, ilk maçta 2-2 berabere kaldığı rakibini deplasmanda 2-1 mağlup ederek üst tura yükseldi.
Kadıköy'de son 12 maçta namağlup
Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi grubunu namağlup tamamlayarak gruptan lider çıkan Fenerbahçe, son 16 turunda Sevilla'ya elenmişti. Sarı-lacivertliler, organizasyonda iç sahada 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Bu sezon ise Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, sahasındaki 6 maçın tamamını kazanmayı başardı. Kanarya, Avrupa'da iç sahada çıktığı son 12 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
En golcü isim Michy Batshuayi
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bu sezon en golcü ismi 5 golle Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi oldu. Takımın tüm kulvarlarda en golcü (22) ismi olan Bosna Hersekli Edin Dzeko, bu organizasyonda 4 gollük katkı sağlarken, Sırp futbolcu Dusan Tadic ve milli futbolcu İrfan Can Kahveci de 4'er gol kaydetti.
Joao Pinheiro düdük çalacak
Union Saint-Gilloise ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro düdük çalacak. Hakem Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ile Luciano Maia yapacak. Maçın 4. hakemi ise Miguel Nogueira olacak. Zorlu mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Tiago Martins, AVAR'da da Hugo Miguel görev yapacak. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'e konuk olacak - Son Dakika
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