Fenerbahçe, Union SG Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 1. haftasında perşembe günü oynayacağı Union Saint- Gilloise maçının hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma çabukluk ve pas çalışmaları yapan futbolcular, idmanı dar alanda çift kale maçlarla tamamladı.
Sarı-lacivertliler, Union SG maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL
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