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Fenerbahçe, üst üste 2. galibiyetini elde etti - Son Dakika

Fenerbahçe, üst üste 2. galibiyetini elde etti

20.02.2022 21:04
Fenerbahçe, üst üste 2. galibiyetini elde etti

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibini 2-0 yenerek ligde üst üste 2. galibiyetini elde etti.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibini 2-0 yenerek ligde üst üste 2. galibiyetini elde etti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya rotasyonlu bir kadroya başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarıda gol bulmayı başaramadı. Maçın ikinci yarısına daha etkili başlayan Fenerbahçe, rakip kalede baskı kurmayı başardı. Müsabakanın 65. dakikasında Miguel Crespo'nun ceza sahası içinde düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı 67. dakikada Serdar Dursun gole çevirince sarı-lacivertliler öne geçti. 79. dakikada kalecinin müdahalesiyle yerde kalan Serdar Dursun, penaltı için ikinci kez topun başına geçti ve 81. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan Fenerbahçe, ligde Giresunspor'un ardından Hatayspor'u da mağlup etmeyi başardı.

Serdar Dursun gol sayısını 9'a çıkardı

Fenerbahçe'nin santrforu Serdar Dursun, bu sezon ligde gol sayısını 9'a yükseltti.

Karşılaşma öncesinde ligde 7 golü bulunan tecrübeli golcü, Hatayspor'a attığı 2 penaltı golüyle gol sayısını 9'a taşıdı.

Serdar Dursun, 87. dakikada yerini Burak Kapacak'a bıraktı.

Tribünlerden Arda ve Çağtay'a destek

Fenerbahçeli taraftarlar, maç boyunca genç oyuncuları Arda Güler ve Çağtay Kurukalıp'a destek verdi.

Karşılaşma öncesi oyuncularını alkışlarla desteleyen sarı-lacivertli taraftarlar, maç içinde de futbolculara destek oldu.

Arda, 73. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bırakırken, tribünlerde oyundan çıkan genç oyuncuya sevgi gösterilerinde bulundu.

Altay'dan kritik kurtarışlar

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, yaptığı kurtarışlarla beğeni topladı.

Atakaş Hatayspor'un her iki yarıda da müsait durumdaki gol şanslarında başarılı kurtarışlara imza atan Altay, rakiplerine gol şansı tanımadı.

Sarı-lacivertli taraftarlar da Altay'a yaptığı kurtarışların ardından sevgi gösterisinde bulundu.

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Spor Toto Süper Lig, Serdar Dursun, Fenerbahçe, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, üst üste 2. galibiyetini elde etti - Son Dakika Spor


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